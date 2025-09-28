２８日のフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」では、チャレンジ企画「１音外したら即終了 サビだけカラオケ」が放送された。

挑戦者のひとりとして１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩの藤牧京介が出演。確かな歌唱力で千鳥・大悟、ノブ、かまいたち・山内健司・濱家隆一らを感嘆させた。

順調に５レンチャンをクリアした藤牧だが、６レンチャン挑戦時に、前回出演時に失敗したＡｑｕａ Ｔｉｍｅｚ「千の夜をこえて」を選択。「いや、もうほんとにわざわざ同じ曲選んでんのに失敗はさすがにヤバいです」と気合をみなぎらせた。

藤牧は「失敗したら？」と聞かれると「いや、ほんと怖いです。自分が。何するか分かんないです。ホントもう。俺、前回怖くて。（失敗時の）赤い照明が。暴れそうになったんですよ。セットぶっ壊しそうになりました」と話した。

大悟は「あかんで、そんなん…。そのタイプか」と突っ込み。藤牧は「どうなるか分かんない。皆さん１人ずつ、ぶん殴っちゃうかもしんないです。だから逃げてください。俺がミスったら…」と話した。

ノブは「なんやねん…こいつ…」とドン引き。濱家は「急にどうした？急にどうした？」と苦笑した。

気合を入れすぎなぐらいだった藤牧は見事にこの曲をノーミスでクリア。共演者らを安堵させていた。