¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ËÂ³¤¯¼¡´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬£²£¹Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¡¢À¤¤ò¤¦¤é¤ß¡¢ÉÏ¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¤Ë¤¤¤¤Êë¤é¤·¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È°ìÂç·è¿´¡£Êª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¥È¥¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤àÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤±¤Ë¡¢¸ø¼°¤Î¿ÍÊª¾Ò²ð¿Þ¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¥ã¥é¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«¼é¤ë¡×Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡Ö³¿¡×¤È¡Ö¼Ø¡×¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏµÈÂôÎ¼¤äÄé¿¿°ì¤é¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸Ãæ¡£°ÛÎã¤ÎÄÁ¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Ë¡Öà¨ÃîÎà¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ä¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¤½¤³¤À¤±¤¬¿´ÇÛ¡×¡Ö¼Ø¤È³¿¤Ë´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥¨¥ë·ù¤¤¤À¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤ß¤ë¤«¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡¡°¤º´¥öÃ«¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¤«¤¨¤ë¤È¥Ø¥Ó¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£