グラビアアイドルの空峰凛さんが、週刊SPA!9月30日号の人気企画「グラビアン魂」に初登場しました。



【写真】挑むようなまなざしの空峰凛さん、色香があふれています

「彼女には他のグラドルにはない“リアルなエロさ”がある」という、その個性を前面に押し出す撮影が行われました。



空峰さんは身長161センチ、B91・W63・H91の抜群のプロポーションの持ち主。化粧品開発や製薬会社勤務という異色の経歴を経て、現在はフリーのグラドルとして活動中。撮影会を中心に精力的に活動し、注目を集めています。誌面では、デニムを脱いだり、セクシーなランジェリーでシャワーを浴びるなど、大胆なポージングと妖艶すぎる色気を融合させたカットを披露しています。（撮影：Sasu Tei ヘアメイク：Yoshi.T スタイリング：鈴木麻由）



【空峰凛さんプロフィール】

そらみね りん 1997年、埼玉県生まれ。T161B91W63H91。元美容部員、化粧品開発、製薬会社研究職という異色の経歴を経てフリーランスで活動するグラビアアイドル。撮影会で精力的に活躍中。5thDVD『空峰凛をお貸しします。』が発売中。最新情報は公式X：@sorarin_R