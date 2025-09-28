¡Ö´ñÀ×¤Î40¤ä¡× ¸åÆ£¿¿´õ¡¢40ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¡õÈþµÓ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤Ï9·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸åÆ£¿¿´õ¤Î40ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥´¥Þ¥¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!¡×¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö40ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤ÈÈþµÓ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¡Ö´ñÀ×¤Î40¤ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸åÆ£¿¿´õ¤Î40ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ
¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçºåLIVE¡¢Í·¤Ó¤ËÍè¤ÆÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ç¡¢¤ç¡¢¤ç¡¢40ºÐ¡ª¡ª ³Ú¤·¤à¤¾¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤»ÅÍÍ¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¸åÆ£¿¿´õ LIVE 2025¡ÁThe¡ùCollection¡Á¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢Ç»¤¤¥Ô¥ó¥¯ÃÏ¤Ë²ÖÊÁ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¸åÆ£¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤´é¤äµÓ¤Ï¤È¤Æ¤â40ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÆ°²è¤Ç¤âÅê¹Æ25Æü¤Ë¤â¡¢¡Ø¸åÆ£¿¿´õ LIVE 2025¡ÁThe¡ùCollection¡Á¡ÙÂçºå¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀÄ½Õ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¥»¥È¥ê¤¬¿À¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)