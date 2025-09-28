北京を訪れる外国人、米中関係冷え込みで米国人は激減も他地域で急増―香港メディア

2025年9月23日、香港メディア・香港01は、冷え込む米中関係とは裏腹に、中国を訪れる外国人が大幅に増えていると報じた。

記事は、米中関係がトランプ大統領の再選後に悪化し、西側世論が中国の対外関係の緊張や経済の不振を報じる中、今年1〜6月に北京を訪れた外国人観光客は、コロナ禍前の19年1〜6月に比べてむしろ増加していることがデータで明らかになったと紹介。大陸別では米州大陸からの観光客だけ41万人から29万人と約30％減少したものの、アジアは約75％、欧州も約42％と大幅に増えたと伝えた。

また、米州大陸の内訳では米国が約32万人から約17万人とほぼ半減しており、大陸全体での観光客減という結果につながったとの見方を示した。

このほか、中でもマレーシアの観光客が3．5倍の約13万人となりベトナムも約9倍の約7万人と「驚異的な伸び」を見せたとしたほか、米国や日本、ドイツ、英国の観光客が減少した一方でカナダやオーストラリア、イタリアなどの観光客が増加するなど、米国を中心とする西側諸国の中でも「温度差」が存在することが浮き彫りになったと紹介した。

なお、日本は約9万人で約24％減少、韓国は約12万人で約2％増となった。

さらに、欧州からの観光客ではロシアの伸びが顕著になっており、今年1〜6月には19年の4．9倍に当たる約21万人にまで増加したと紹介。欧州だけでなく最多のマレーシアや、米国をも上回る人数になったと伝えた。（編集・翻訳/川尻）