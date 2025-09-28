¡Ö½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¥Þ¥¸¡©¡×¸ÞÎØ¥¢¥¹¥ê¡¼¥Èà¥¿¥È¥¥¡¼á»Ñ¤ËÈ¿±þÍÍ¡¹¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÇÁÇÅ¨¡×
º¸ÏÓ¤Ë¡ÖDISCIPLINE¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡Ä
¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂçÇ÷·æ(34)¤¬Îý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤¦¤Ä¤ëà¥¿¥È¥¥¡¼á¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìÀÚ³§Í²ÄÇ½¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º¸ÏÓÁ´ÂÎ¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤Ç¡ÖDISCIPLINE¡×(µ¬Î§)¤Î±ÑÊ¸»ú¤¬¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï2.6Ëü·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¡¢¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤¿Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÂçÇ÷Áª¼ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÇÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ëtattoo¤¬¡ª¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤Æ¤ó¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¤³¤ì¥Þ¥¸¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÇ÷¤Ï1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢6°ÌÆþ¾Þ¡£°ìÅÙ°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£