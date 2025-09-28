¡Ö¤Ó¤Ã¤Ã¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×àÁÉÀ¸áºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNSÁûÁ³¡Ä11Ç¯Á°´°·ë¤Î°åÎÅ¥É¥é¥ÞÌ¾¥³¥ó¥Ó¤¬¶¦±é¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç¾Ð¡×¡ÖÆÌ±ú¥³¥ó¥ÓÎáÏÂ¤ËºÆÅÐ¾ì¡×¡Ö¶¸´îÍðÉñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
41ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥Ã¥Á¡¼¡õ60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇòÄ»¡ª
¡¡11Ç¯Á°¤Ë´°·ë¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ÇÌ¾¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥2¿Í¤¬¡Ä¡£°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎàÁÉÀ¸áºÆ²ñ¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÎºÆ²ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¸ø³«Ãæ±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯Ž¥¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¸ø¼°X¡£¡Ö°Õ³°¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤·¤á¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤À¤è¤¦Áòµ·¾ì¤Î»£±Æ¥»¥Ã¥È¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£½ß»Ë(41)¡£¼ç±é¤ÎÊ¡»³²í¼£¤é¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡ÖÃæÛê·òÂÀÌò¤Î°ËÆ£½ß»Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤ª´½¤ÎÃæ¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë(60)¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤Ï¡Ä¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î°ËÆ£¤È»àÁõÂ«»Ñ¤ÎÃçÂ¼¤¬ÊÂ¤ó¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëàÁÉÀ¸áºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2¿Í¤Ï¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥Ð¥Á¥¹¥¿¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢2008~14Ç¯)¤Ç¿´ÎÅÆâ²Ê°å¡¦ÅÄ¸ý¸øÊ¿(°ËÆ£)¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÌò¿Í¡¦ÇòÄ»·½Êå(ÃçÂ¼)¤ò¹¥±é¡£à¥°¥Ã¥Á¡¼&ÇòÄ»á¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿2¿Í¤ÎºÆ²ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤Ã¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¥Ð¥Á¥¹¥¿¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤È¤«¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ð¥Á¥¹¥¿¤Î2¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤Ç¾Ð¡×¡ÖÆÍÁ³¤Î¤°¤Ã¤Á¡¼¤ÈÇòÄ»¤µ¤ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶¸´îÍðÉñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÆÌ±ú¥³¥ó¥ÓÎáÏÂ¤ËºÆÅÐ¾ì¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤2¿Í¡×¡Ö»àÁõÂ«¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£