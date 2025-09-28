FC東京戦で先制弾の喜田。写真：永島裕基

　まるでストライカーのようなフィニッシュだ。

　横浜F・マリノスは９月28日、J１第32節でFC東京と敵地で対戦している。

　スコアレスで迎えた51分、欲しかった先制点を奪う。左サイドから角田涼太朗がクロスを供給する。ゴール前で巧みにポジションを取ったのは、ボランチの喜田拓也。敵から離れてフリーになり、ヘディングシュートでネットを揺らした。
 
　試合を中継する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「喜田拓也の銅像建てよう。本気で」「魂のダイビングヘッドでしたよ」「かっこよすぎ」「キー坊覚醒か!?」といった声があがった。

　横浜FMはその後、谷村海那が２得点。キャプテンの先制弾が呼び水となり、ゴールを重ねている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】トリコロールの魂、喜田拓也の鮮やかなヘッド弾

 