ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»ÔÂçÃÓ¤ÎÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ö¤µ¤ó¤êー¤Ê¡×¤Ç9·î28Æü¡¢¡Ö³ÝÀî¤À¤ì¤Ç¤â¥¹¥Ýー¥Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ÝÀî»ÔÀ©20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢³ÝÀî¡¦¿·Ãã¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÂå¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÆ°²è¡Û³ÝÀî»Ô¤Ç¡Ö´Ñ¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡× ¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È»ÔÀ¯20¼þÇ¯¤òµ­Ç°=ÀÅ²¬¡¦³ÝÀî»Ô

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»ÔÆâ2¤«½ê¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢15¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ì¥¤¥­¥óÆüËÜÂåÉ½¤Î¡ÖShigekix¡×¤³¤È¡¢È¾°æ½Å¹¬Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ÎÂÎ¸³¥Öー¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ã»²²Ã¼Ô¡ä

¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤ë¤È¤³¤í¡×

¡ãÁª¼ê¡ä

¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡×