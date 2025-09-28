³ÝÀî»Ô¤Ç¡Ö´Ñ¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡× ¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È»ÔÀ¯20¼þÇ¯¤òµÇ°=ÀÅ²¬¡¦³ÝÀî»Ô
ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»ÔÂçÃÓ¤ÎÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ö¤µ¤ó¤êー¤Ê¡×¤Ç9·î28Æü¡¢¡Ö³ÝÀî¤À¤ì¤Ç¤â¥¹¥Ýー¥Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ÝÀî»ÔÀ©20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢³ÝÀî¡¦¿·Ãã¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÂå¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»ÔÆâ2¤«½ê¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç³«¤«¤ì¡¢15¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥óÆüËÜÂåÉ½¤Î¡ÖShigekix¡×¤³¤È¡¢È¾°æ½Å¹¬Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ÎÂÎ¸³¥Öー¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»²²Ã¼Ô¡ä¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤ë¤È¤³¤í¡× ¡ãÁª¼ê¡ä ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡×
