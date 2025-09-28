¡Ú10·î¤Î¥à¡¼¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Û10·î7Æü¤Ï²´ÍÓºÂ¤ÎËþ·î¡¢·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ËèÆü¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹
¡½¡½Ìë¤´¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë·î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀøºß°Õ¼±¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ê·îÎð¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·î¤Î¥ê¥º¥à¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê1¥«·î¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£10·î¤Î¥à¡¼¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡©
¡¡10·î¤ÎËþ·î¤Î¤³¤È¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÏHunter¡Æs Moon¡Ê¼íÎÄ·î¡Ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î´Ö¤ËÂÀ¤Ã¤¿¥·¥«¤ä¥¥Ä¥Í¤ò¼í¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿·î¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·î¤ÏÆÃÊÌ¤ËÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹»þ´Ö¤âÄ¹¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢10·î6Æü¤Ï½½¸ÞÌë¡£·î¤¬°ìÇ¯¤Ç°ìÈÖ¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£7Æü¤¬Ëþ·î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤ó´Ý¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê·ç¤±¤¿½½¸ÞÌë¤Î¤ª·î¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¤Ï´ê³Ý¤±¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡¡9·î22Æü¤Î¿··î¤«¤é´ê¤¤¤ò¤«¤±»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î¤«¤é¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£±«¤äÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ç¤â¡¢±À¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤ª·îÍÍ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤ÇËèÆü´ê¤¤¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ëþ·î¤ÎÆü¤Ë´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ê¤¤»ö¤ÏÍßÄ¥¤é¤º¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡£¶ñÂÎÅª¤Ë´ê¤¦¤Î¤¬³ð¤¦¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥½¥Ã¥É¤ÏËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢1Æü¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¨·îÎð¤È¤Ï¡©
¡¡¿··î¤ÎÆü¤ò0¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·î¤¬²¿ÆüÌÜ¤Î·î¤«¤¢¤é¤ï¤¹Æü¿ô¤Î¤³¤È¡£·î¤Î¼þ´ü¤ÏÌó29.8Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢·îÎð¤Ï0¡Á29¤È¤Ê¤ë¡£
¢£10·î1Æü¡Á10Æü
1Æü¡Ê·îÎð9.3¡Ë¡Ä¡ÄÉô²°¤Ë²Ö¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Ö¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
2Æü¡Ê·îÎð10.3¡Ë¡Ä¡Ä¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡ª
3Æü¡Ê·îÎð11.3¡Ë¡Ä¡Ä¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ãë¿²¤â¡ý¡£
4Æü¡Ê·îÎð12.3¡Ë¡Ä¡Ä ÆÉ½ñ¥Ç¡¼¡£Í§Ã£¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£
5Æü¡Ê·îÎð13.3¡Ë¡Ä¡Ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÆü¡£¼«¸Ê¼çÄ¥¤ò¡ª
6Æü¡Ê·îÎð14.3¡¦½½¸ÞÌë¡Ë¡Ä¡Ä¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤¤Æü¡£ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
7Æü¡Ê·îÎð15.3¡¦Ëþ·î¡Ë¡Ä¡Ä²Ú¤ä¤«¤Ê³èÌö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë¡£
8Æü¡Ê·îÎð16.3¡Ë¡Ä¡ÄÁÄÉãÊì¤äÊì¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¤ª¼é¤ê¤Ë¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡£
9Æü¡Ê·îÎð17.3¡Ë¡Ä¡ÄÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤Æü¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¡£
10Æü¡Ê·îÎð18.3¡Ë¡Ä¡Ä·ù¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤Ë¤¤¤¤Æü¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡£
¡¡10·î31Æü¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡£¸µ¡¹¤ÏÅ·¤Î½ôÀ»¿Í¤È½Þ¶µ¼Ô¤ÎÎî¤òº×¤ëËüÀ»Àá¤ÎÁ°Ìëº×¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎî¤äËâ¤¬ÃÏ¾å¤ËÌá¤ê¡¢²æ¤¬Êª´é¤ÇÈô¤Ó²ó¤ëÆü¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤Ë¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï³Ú¤·¤¤¤ªº×¤ê¤ÎÆü¡£»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤â²¾Áõ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥È¥ê¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¤ª²Û»Ò¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾®Àôçýè½²Ö¡Ë¢¨²èÁü½ÐÅµ¡¿shutterstock
¢§¾®Àôçýè½²Ö ¸ø¼°Àê¤¤¥µ¥¤¥È¡Ø°¦¤È±¿Ì¿¤Î·îÀê½Ñ¡Ù
·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Ì¿¤â¡¢Èà¤ÎËÜ¿´¤â¹ð¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£