ダチョウ倶楽部 「聞いてないよ」大流行の意外な立役者「“アレは流行語になるからやれ”って言われて」
「ダチョウ倶楽部」のリーダー・肥後克広（62）が27日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・35）に出演。自身らのギャグの誕生秘話を明かした。
持ちギャグのほとんどが自然に生まれたものだと説明した「ダチョウ倶楽部」の2人。ふかわりょうから「“聞いてないよ”も自然発生ですか？」と質問を受ける場面があった。
「ビートたけしのお笑いウルトラクイズ！！」収録中に生まれたギャグだったと説明。バラエティでは事前打ち合わせが行われていることを世に知らしめるきっかけになった出来事だったと回顧した。
「たけしさんが偉くて…うちらは危険伴うからスタッフといろんなことやってるの1時間以上。たけしさんはずっと待ってて、次はダチョウ倶楽部です…そんなの聞いてないよ…“打ち合わせが長いよ馬鹿野郎！”って」と番組中のやり取りを回想。当時は身内ネタだったと話して、「スタッフも笑っていなかった」と振り返った。
そんなある日「テレビ見てた片岡鶴太郎さんが“アレは流行語になるからやれ”って言われて。“絶対いける”」と謎の太鼓判をもらったという肥後。すると徐々に世間に浸透していきCMやテレビショッピング、新聞の見出しなどで使われ“大バズり”することになったと語った。