¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¡ÛÀÐÅÏÅ´Ê¼¡¡¹ªÌ¯¤Ë¤µ¤Ð¤¯
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡ÖG1¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬29Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º£Àá¡¢ÃÏ¸µÀª¤ÇÈÝ¤ä±þ¤Ë¤âµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë°ì¿Í¤Ï¡¢ÀÐÅÏÅ´Ê¼¡Ê50¡áÅìµþ¡Ë¤À¡£
¡¡26Ç¯Á°´üµéÊÌ¿³ººÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç1¥«·î¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¡£Á°¸¡Æü»þÅÀ¤Ç¾¡Î¨6¡¦27¤ÇÅöÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÐÅÏ¡£A1µé¥¡¼¥×¤Ø¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
°ú¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤ªËß³«ºÅ¤ÇÆ±¤¸¤¯ÃÏ¸µ¤ÎÃæÌî¼¡Ïº¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿32¹æµ¡¡£¡Ö¾è¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸¡¤ÏÆÃ¤ËÌÜÎ©¤ÄÆ°¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÁ´Á³¡¢°¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÅöÃÏÄÌ»»36Í¥½Ð6V¤È¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¡£Áá¤á¤ËÊý¸þÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢½éÆü5R5¹æÄú¤Ï¹ªÌ¯¤Ë¤µ¤Ð¤¯¡£