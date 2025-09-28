¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤¬¸øÎ©¹»¤ËÇÔÀï¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¤Þ¤°¤ì¤ÇÊóÆÁ³Ø±à¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤À¤±¡×»Ë¾å½é4Ï¢ÇÆÆ¨¤¹
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨Ê¼¸Ë¸©Âç²ñ½à·è¾¡¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©1-5»ÔÆôºê¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¥¦¥¤¥ó¥¯µå¾ì¡Ë
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î½©µ¨Ê¼¸Ë¸©Âç²ñ¤Ï28Æü¤Ë½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤¬»ÔÆôºê¤Ë1¡½5¤ÇÇÔ¤ì¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤òÅÒ¤±¤ÆºÌÀ±¹©²Ê¤È¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ë²ó¤ë¡£
¡¡ºò½©¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¸©Æâ¤Î¸ø¼°ÀïÏ¢¾¡¤¬23¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÊ¼¸ËÂç²ñ4µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·×4Åê¼ê¤¬12°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤ò¸¥¾å¡£ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Î1ÆÀÅÀ¤Î¤ß¤Ç5°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤Ï4¿Í¤Î¤ß¤Ç¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤ÏÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£²¬ÅÄÎ¶À¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ó¥ß¥¹¤â¤¢¤ê¡¢5°ÂÂÇ¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤°¤ì¤Ç¡Ê½à¡¹·è¾¡¤Î¡ËÊóÆÁ³Ø±à¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÉé¤±¤¬ËÜÍè¤Î¼ÂÎÏÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¡×¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£