¶èÌò½ê¿¦°÷¤ÎÃË¡¢¡Ö¿ì¤¤Îä¤Þ¤·¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡×¤È½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ËÏ©¾å¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤·¤¿µ¿¤¤
¡¡·Ù»ëÄ£ÅìÂ¼»³½ð¤Ï£²£¸Æü¡¢ÈÄ¶¶¶èÌò½ê²Ý¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê£³£·¡Ë¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤òÉÔÆ±°ÕÀ¸òÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï£¸·î£²£²Æü¿¼Ìë¤«¤éÍâ£²£³ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÅìµþÅÔÀ¶À¥»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢£±£°ºÐÂå¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡£Ä´¤Ù¤Ë¡ÖÆ±°Õ¤¬¤¢¤ê¡¢¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃË¤Ï¡¢½êÂô»Ô¤ÎÀ¾ÉðÃÓÂÞÀþ¾®¼ê»Ø±Ø¹½Æâ¤Î³¬ÃÊ¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢£´±ØÎ¥¤ì¤¿À¶À¥±Ø¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë°ÜÆ°¡£¡Ö¿ì¤¤Îä¤Þ¤·¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤ÆÀ¶À¥»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÄ¶¶¶è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÆ±²Ý¤Ç»ÔÌ±¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¶ì¾ð¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
