¡Úµð¿Í¡Ûº´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤¬£±ÈÖµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ Á°Ìë¤â·àÅªÂÇ´Þ¤à£²°ÂÂÇ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½µð¿Í¡Ê£²£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦º´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç¤Ë£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤ÎÁ°¤Ë»°¼ÙÈô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£´²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£²ÂÇÀÊ¡£Âå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£²ÈÖ¼ê¡¦±üÀî¤«¤é¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡£Àô¸ý¤Î°ì»þÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢£²¡½£´¤Î£µ²ó£²»à¤Ç¤âºÆ¤Ó±üÀî¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÁ°Æü£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é·è¾¡Å¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ£±ÅðÎÝ¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡½¥ë¡£Ï¢Æü¤Î³èÌö¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÈ´¤Æ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£