孫穎莎が平野美宇下す 卓球WTT中国スマッシュ
2025年9月28日 19時32分
新華社通信

２８日、女子シングルス１回戦でサーブを放つ平野美宇。（北京＝新華社記者／謝羗）

【新華社北京9月28日】卓球のWTT中国スマッシュは28日、北京市で女子シングルス1回戦が行われ、中国の孫穎莎（そん・えいさ）が日本の平野美宇を3-1で下し、2回戦へ進出した。２８日、女子シングルス１回戦で得点を喜ぶ孫穎莎。（北京＝新華社記者／謝羗）２８日、女子シングルス１回戦に臨む平野美宇。 （北京＝新華社記者／謝羗）２８日、女子シングルス１回戦でリターンする孫穎莎。（北京＝新華社記者／謝羗）２８日、女子シングルス１回戦で得点を喜ぶ孫穎莎。（北京＝新華社記者／謝羗）２８日、女子シングルス１回戦でリターンする孫穎莎。（北京＝新華社記者／謝羗）２８日、女子シングルス１回戦でリターンする平野美宇。（北京＝新華社記者／謝羗）２８日、女子シングルス１回戦でリターンする平野美宇。（北京＝新華社記者／謝羗）２８日、女子シングルス１回戦でリターンする孫穎莎。（北京＝新華社記者／謝羗）２８日、女子シングルス１回戦でサーブを放つ孫穎莎。（北京＝新華社記者／謝羗）