²»³Ú¤ÈÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ä¿ÛË¬¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥¯¤Ç¡Ö¤¹¤Æ¤Ñ¥Õ¥§¥¹¡×¡¡¥á¥À¥«¤¹¤¯¤¤¤ä»¨²ßÈÎÇä¤Ê¤É¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¿ÛË¬»Ô¤È³ýÌî»Ô¤Î¶¤Ë¤¢¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ç28Æü¡¢²»³Ú¤ä¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÛË¬»Ô¤È³ýÌî»Ô¶¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¿ÛË¬¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥¯¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¹¤Æ¤Ñ¥Õ¥§¥¹¡×¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë²»³Ú¤äÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È´ë²è¤µ¤ìº£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2Æü´Ö³«¤«¤ì¡¢ºÇ½ªÆü¤Î28Æü¤Ï¿ÛË¬ÃÏ°è¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Ê¤É¤¬±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â
¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ê¤Î¥á¥À¥«¡Ë¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥á¥À¥«»ô¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥á¥À¥«¤¹¤¯¤¤¤ä»¨²ß¤Ê¤É40¤ÎÅ¹¤¬¥Öー¥¹¤ò½Ð¤·¡¢ÂçÀª¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ê¤É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£