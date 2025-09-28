¡ÖÀ¤³¦°ì¹â¤¤¶¶¡×²Ö¹¾¶®Ã«Âç¶¶¤¬³«ÄÌ¡¡Ãæ¹ñµ®½£¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò´ØÎæ9·î28Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Ê¤Ç3Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÀ¤³¦°ì¹â¤¤¶¶¡×²Ö¹¾¶®Ã«Âç¶¶¤¬28Æü¡¢³«ÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡óØÀ¾Æî¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¤Ê¤ó¡Ë¥×¥¤Â²¥ß¥ã¥ªÂ²¼«¼£½£¤È°Â½ç»Ô¤Î¶³¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Æ±¾Ê¤òÁö¤ëÏ»°Â¹âÂ®Æ»Ï©¡ÊÏ»»ÞÆÃ¶è¡Ý°ÂÎµ¸©¡Ë¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿¡£Á´Ä¹2890¥á¡¼¥È¥ë¡¢¼ç·Â´Ö1420¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢»³³ÙÃÏÂÓ¤ÇÀ¤³¦ºÇÄ¹¤Î¼ç·Â´Ö¤ò»ý¤Ä¹Ý¥È¥é¥¹·å¹½Â¤¤Î¤Ä¤ê¶¶¤È¤Ê¤ë¡£Ã«Äì¤Î¿åÌÌ¤«¤é¶¶ÌÌ¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¤Ï625¥á¡¼¥È¥ë¤È¾ÊÆâ¤ÎËÌÈ×¹¾¡Ê¤Û¤¯¤Ð¤ó¤³¤¦¡ËÂè°ì¶¶¡Ê¹â¤µ565¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦°ì¹â¤¤¶¶¤È¤Ê¤ë¡£