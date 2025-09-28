£±¥ö·î¤ÇÂÎ½Å54kg¢ª47kg¤Ë¡£Áé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤Î¥³¥Ä
ÇöÃå¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ê¤ëÁá¤Ç¤ªÊ¢¤ä²¼È¾¿È¤ò°ú¤Äù¤á¤è¤¦¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤ï¤º¤«£±¥ö·î¤ÇÂÎ½Å54kg¢ª47kg¤È£·kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¥Á¥ç¡¦¥¦¥ó¥¹¥¯¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡£¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡È¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¡É¤ÎÀÝ¼è
¥Á¥ç¡¦¥¦¥ó¥¹¥¯¤Ï¿ÈÄ¹163cm¡Ê¸ø¾Î¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ½Å54kg¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÈþÍÆÂÎ·¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¸«ÃÎ¤é¤Ì°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¾¯¤·Áé¤»¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¥Ä¤¤°ì¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò´º¹Ô¤·¡¢£±¥ö·î¤Ç47kg¤Þ¤ÇÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Âå¼ÕUP¤äÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡È¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¡É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¡£¼ç¤ËÆ¦Éå¤Î¾å¤Ë¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤ÈÀÄÅâ¿É»Ò¤ò¤Î¤»¤¿¤â¤Î¤òÃë¿©¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¾å¼ê¤ËÀÝ¼è¤·¤ÆÂå¼Õ¤òÂ¥¿Ê
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÆü¾ïÅª¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åâ¿É»Ò¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢À¸Õª¤ä¹õ¸ÕÜ¥¤Ê¤É¡Ö¿É¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åâ¿É»Ò¤Î¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÉÌ£À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢Àå¤òÄÌ¤·¤ÆÇ¾¤Ø¾ðÊó¤¬¤¤¤¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸ò´¶¿À·Ð¤È¤Ï±¿Æ°¤·¤¿¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë³èÀ²½¤µ¤ì¤ë¼«Î§¿À·Ð¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³èÀ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç³ì¿§»éËÃºÙË¦¤ÇÇ®¤¬À¸»º¤µ¤ì¡¢»éËÃ¤ÎÊ¬²ò¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´À¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬³èÀ²½¤ÎÉ½¤ì¡£¤µ¤é¤Ë´À¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂÎ²¹¤â¼«¤º¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤Î¾å¾º¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ëÎä¤¨¤ä¤à¤¯¤ß¤ÎÍ½ËÉ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±öÊ¬¤äÅüÊ¬¤ò»È¤Ã¤¿Ì£ÉÕ¤±¤ò¹µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±öÊ¬¤äÅüÊ¬¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤â¤à¤¯¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¡£Áé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
🌼ÂÎ½Å60kgÂæ¢ª40kgÂæ¤Ë¡£¸ºÎÌÀ®¸ù¡õÂÎ·¿¥¡¼¥×¤ò³ð¤¨¤ë¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥ë¡Û