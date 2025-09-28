40Âå¤Î¡È¤¯¤¹¤ß´é¡É¤Ë¸ú¤¯¡ªÌÀ¤ë¤¯¼ã¸«¤¨¤¹¤ëÈ©¤ËÆ³¤¯¡ÖÄ«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×
¡ÖºÇ¶á¤Ê¤ó¤À¤«´é¿§¤¬¤µ¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¤¯¤¹¤ß¡É¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¡£40Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢È©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ä·ì¹Ô¤ÎÍð¤ì¡¢´¥Áç¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¡¢È©¤Î°õ¾Ý¤Ï¤°¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¼ã¸«¤¨¤¹¤ëÈ©¤ËÆ³¤¯¡ÖÄ«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼¡ÔÈþÍÆ±Õµé¡ÕÍî¤È¤¹¤¿¤ÓÈþÈ©¡ªÌÓ·ê¡¦¤¯¤¹¤ß¤Þ¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤ë¡ÚÍ¥½¨¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡Û£³Áª
¤Õ¤¼è¤ê²½¾Ñ¿å¤Ç¡È¤¯¤¹¤ß¤Î¤â¤È¡É¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥ª¥Õ
Ä«¤ÏÀö´é¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤âÈé»é¤äÏ·ÇÑÊª¤¬È©¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Õ¤¼è¤ê²½¾Ñ¿å¡×¡£
¥³¥Ã¥È¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤»¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯È©¤ò¤Ê¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ä¤¯¤¹¤ß¤Î¤â¤È¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¥ª¥Õ¡£È©¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Ë»È¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¿»Æ©ÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¤äÉÒ´¶È©ÍÑ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥¿¥ª¥ë¤ä²¹´¶¥±¥¢¤Ç·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡õÈ©¥È¡¼¥óUP
¤¯¤¹¤ß¤Ë¤Ï¡È·ì¹ÔÉÔÎÉ¡É¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¡¢´é¤¬¤É¤ó¤è¤ê¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï·ìÎ®¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¡£
Àö´é¸å¡¢¥Û¥Ã¥È¥¿¥ª¥ë¤ò´é¤ËÅö¤Æ¤¿¤ê¡¢²¹´¶¥¸¥§¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ·Ú¤¯¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Ë¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜ¸µ¤Î¥¯¥Þ¤äËË¤Î±Æ¤¬¤ä¤ï¤é¤®¡¢È©Á´ÂÎ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»Å¾å¤²¤Ë¡È¸÷¤ò»Å¹þ¤à¡É¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×²¼ÃÏ¤¬É¬¿Ü
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯Á°¤Î¡È¸÷¤Î¥ô¥§¡¼¥ë¡É¤¬¥Þ¥¹¥È¡£¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×²¼ÃÏ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢È©É½ÌÌ¤¬¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÈ¯¸÷¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤¬±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ä¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£²«¤°¤¹¤ß¤òÊäÀµ¤·¤Ä¤Ä¡¢·ì¿§´¶¤â¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¯¤¹¤ß¤Ï¡Ö²ÃÎð¤Î¤»¤¤¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÄ«¤Û¤ó¤Î¿ôÊ¬¡¢È©¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤È©¤Ç¡¢ËèÆü¤´µ¡·ù¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡§¥ß¥ß¡ä