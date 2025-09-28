◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2025年9月28日 神宮）

巨人の7年目左腕・横川凱投手（25）が28日のヤクルト戦（神宮）で今季8度目の先発登板。初回に2点先制を許すなど4回7安打4失点（自責3）で降板し、自身2連勝となる今季3勝目を手にすることはできなかった。

岸田とバッテリーを組んでマウンドへ。だが、今季限りで退任する高津監督と現役引退する川端、メジャー移籍のため海を渡る村上の神宮ラストマッチに燃えるヤクルトナインの凄まじい気迫で初回から失点する。

打線が相手先発左腕・高橋の魂こもった投球に初回を3者凡退で終わると、その裏だった。

演出で「1番・中堅」に入っていた負傷離脱中の塩見に代わって初回から中堅守備に就いていた並木にいきなり右前打されると、2番・長岡にも一、二塁間を抜かれて無死一、三塁。

3番・山田の右犠飛で先制されると、右翼・中山のバックホームが悪送球となった1死二塁から4番・村上にも右前適時打されて2点目を失った。

2死後、内山にも左翼線二塁打されて2死二、三塁となおもピンチが続いた横川。浜田は遊ゴロに打ち取ってなんとか2失点で初回を終えた。

2回、3回と3者凡退投球。すると、4回には泉口が6号2ランを放って試合を振り出しに戻してくれた。

「初回は今シーズンの神宮球場最終戦という独特の雰囲気に飲まれてしまった感じがあったね。2回以降は立ち直って、横川らしいテンポの良い投球ができている。なんとかこれ以上は失点しないように粘り強く投げていって欲しい」とは内海投手コーチ。

だが、直後のその裏だった。先頭のオスナに中前打された横川は完全にモーションを盗まれてオスナに二盗を許し、2死二塁から8番・中村悠に投じた高め直球を左越え1号2ランとされてあっという間に勝ち越され、この回を投げ切ると、直後の5回には代打・石塚を出されて降板となった。

投球内容は4回で打者19人に対して79球を投げ、7安打4失点（自責3）。3三振を奪い、四死球はなく、直球の最速は144キロだった。

前回登板した20日の広島戦（東京D）では5回3安打1失点と好投し、8月22日のDeNA戦（東京D）以来4試合ぶりとなる今季2勝目を挙げていた。