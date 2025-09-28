２７日に行われた人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）１７」に出場した“北九州最狂喧嘩屋”松井健が試合後、自身のＸを更新。「あんな汚い事してあんだけボコボコしてドーロ（ドロー）わらかすやん」と試合への不満を綴った。

松井は同大会でＢＤ１６でわずか４秒でＫＯ負けを喫した“大阪伝説の喧嘩師”アンディ南野とベアナックルＭＭＡ完全決着ルールで対戦。しかし、延長での攻防でアンディの指が松井の左目に入り、ドクターチェックに。長い中断の後に再開。延長１分間のゴングが鳴った後、松井の怒りが収まらず「わざとだろ！」と激高。マウスピースを投げ捨てると、そのまま試合を放棄するように金網の外に出て、アンディのセコンドについていたサップ西成らに詰め寄り、無効試合のアナウンスが響いた。金網内外での騒動が続いた後、溝口勇児ＣＯＯが金網に入り、試合続行を宣言。再開後も死闘が続いたが、徐々に泥仕合となり、５回目のラウンドが最終ラウンドに。結局決着はつかず、ドローとなっていた。