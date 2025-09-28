¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛµÜÅç£Ð£Ç£±¡¡£µ¹æÄú¤ÎÁ°ÅÄÞæ¤¬ÁÔÀä¥Ð¥È¥ë¤òÀ©¤·¤Æ£Ç£±½éÍ¥½Ð½éÍ¥¾¡¡¡£²¿Í¤Î·»¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¾Ð´é
¡¡¡Ö¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç£±¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢µÜÅç¡Ë
¡¡ÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Í¥¾¡Àï¡££µ¹æÄú¤ÎÁ°ÅÄÞæ¡Ê£²£µ¡Ë¡á°¦ÃÎ¡¦£±£²£³´ü¡¦£Á£±¡á¤¬Âç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢£³¼þ£±£Í¤ÇÀèÆ¬¤ËÉâ¾å¡££Ç£±½éÍ¥½Ð¤Ç½éÍ¥¾¡¡¢ÄÌ»»£±£±²óÌÜ¤Î£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²Ãå¤Ë¤Ï£±¹æÄú¤Î¿·³«¹Ò¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢£³Ãå¤Ï£¶¹æÄú¤ÎÃæÂ¼Æü¸þ¡Ê¹áÀî¡Ë¡£ÀèÆ¬¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³æÆÂÀ¡Ê»°½Å¡Ë¤Ï£³¼þ£±£Í¤ÇÅ¾Ê¤¤·¡¢°æ¾åÃéÀ¯¡ÊÂçºå¡Ë¤ÏË¸³²¼º³Ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü·ãÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢Æü¡¹¼çÌò¤ÎºÂ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿º£Âç²ñ¡£Í¥¾¡Àï¤â³Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÁ´Â®ÎÏ¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÀèÆ¬¤¬¼¡¡¹¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢£³¼þ£±£Í¤ÇÁ°ÅÄÞæ¤¬¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡££±¼þ£±£Í¤Ï£³¥«¥É¤Î°æ¾å¤¬¤Þ¤¯¤ê¡¢Á°ÅÄÞæ¤Ï¤Þ¤¯¤êº¹¤·¡£¡Ö£Ó¤Ï¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤¿¤¬¡ÊµÈÅÄ¡ËÍµÊ¿¤µ¤ó¤è¤êËÍ¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¡Ê°æ¾å¡ËÃéÀ¯¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤É¤³¤ËÆþ¤ë¤«¤À¤±¡££²£Í¤ÏÎäÀÅ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡££±¼þ£²£Í¤Ç°æ¾å¤¬Î®¤ì¤¿¤¢¤È¤ÏÃæ»³¤È¤ÎÀèÆ¬Áè¤¤¡£¡ÖÃæ»³·¯¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È£²¼þ£²£Í¤Çº¹¤·¤ÆÁ°¤òÁö¤ëÃæ»³¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢£³¼þ£±£Í¤ò¥°¥¤¥Ã¤ÈÀè¹Ô¤·¤ÆÀèÆ¬¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡Í½Áª£±£²°Ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ï£´¹æÄú¤Ç£²Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡Àï¤ÎÏÈÈÖ¤Ï£µ¹æÄú¡£¡Ö£µ¹æÄú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤Ï¥¼¥í¡£Í½ÁªÁ°È¾¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£±£°£°ÅÀËþÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¡£º£¤Þ¤ÇµÇ°¤Ç¤ÏÄ´À°ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤Î½»Ç·¹¾¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¥é¤ò¿®¤¸¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢£Ç£±Àï¤Ç½é¤á¤ÆÍ½Áª¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡£Ç£±½éÍ¥½Ð¤«¤é¤Î½éÍ¥¾¡¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¼Â´¶¤Ï¤Ê¤µ²á¤®¡£¥Ô¥Ã¥È¤ËÌá¤ê¡¢¡Ê·»¤Î¡ËÆÆºÈ¤È¡ÊÁÐ»Ò¤Î·»¤Î¡ËæÆ¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß¡×¤ÈÁ°ÅÄ£³·»Äï¤Îå«¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤º¡¢£Ó£Ç¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢ÍèÇ¯£³·î¤ÎÃÏ¸µ³÷·´¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Ó£Ç¡¦¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£³·î£²£´¡Á£²£¹Æü¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤ÏÆ±´ü¤Î»³ºê¾®ÍÕ²»¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤À¡£¾®ÍÕ²»¤ÎÉã¤Ï£Ó£Ç£±£±´§¤Î»³ºêÃÒÌé»á¡¢Êì¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£³´§¤Î²£À¾ÁÕ·Ã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤Î¡ÖÌ¾Ìç°ì²È¡×¤À¡££³·»Äï¤¬£Á£±¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Á°ÅÄ²È¤È¡¢Ì¾Ìç¡¦»³ºê²È¤Î¡È²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡É¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤³¤³¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£