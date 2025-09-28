新日本プロレス２８日の神戸ワールド記念ホール大会で、ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者のゲイブ・キッド（２８）が鷹木信悟（４２）の挑戦を退け２回目の防衛に成功した。

過去に数々の激闘を繰り広げてきた両雄の王座戦は、戦前の予想通り壮絶な攻防が繰り広げられた。１５分過ぎ、ゲイブはエプロンから場外に設置されたテーブル上へのＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮを浴びて大ダメージを負う。カウント１９で何とかリングに戻るとスライディングエルボーを叩き込まれ、怒とうの猛攻にさらされる。レインメーカー式パンピングボンバー、バーニングドラゴンと鷹木の得意技を立て続けに食らってしまった。

それでもラスト・オブ・ザ・ドラゴンを回避すると同時にパイルドライバーを決めて決定打は許さない。激しい打撃戦から鷹木にリバースフランケンシュタイナーを決められながらも、ラリアートで応戦。強烈なＯ―ＫＮＥＥ（ニーリフト）から変型のマッドマンボムでマットに叩きつけると、最後はレッグトラップパイルドライバーで３カウントを奪った。

試合後のリング上には直前の試合でデビッド・フィンレーに勝利した前王者・辻陽太が登場。「ゲイブ、どうやらお前は少し変わっちまったようだな。でも俺とお前、やろうとしていることは変わらない。俺にはそのベルトが必要だ。今度は挑戦者として俺がお前に挑む。覚悟はいいか」と挑戦表明を受けたゲイブは「お前はチャレンジャー。いい、大丈夫。１０月１３、両国。来いよ、一番ライバル」と日本語で受諾した。

ゲイブと辻は同王座をかけてすでに今年２度激突。２月大阪大会では両者ＫＯにより当時の王者・辻が防衛に成功し、６月大阪城ホール大会ではゲイブが勝利を収めてベルト奪取に成功している。新世代のライバル同士の３度目の王座戦が、両国の舞台で実現することになりそうだ。