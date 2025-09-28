Da-iCEが、本日9月28日(日)に最新曲「Tasty Beating Sound」のリリックビデオを公開した。

本楽曲はメンバーの工藤大輝、花村想太が作詞曲を手掛け、「ココロオドルお祭りソング」をテーマに、楽曲タイトル・歌詞・ビートに至るまで、俳句や川柳に見られる詩の形式である五・七・五で構成されており、幅広い年齢層に楽しんでもらえるように制作された遊び心あふれる一曲となっている。

リリックビデオは本楽曲のジャケット写真も手掛けた書道家 梨乃を起用し、楽曲に合わせてリズミカルに筆を進める様子や、五・七・五で構成された歌詞を聞きながら目で見ても楽しめる映像となっている。

また、本楽曲がアース製薬「モンダミン」のCMタイアップソングに起用されており、Da-iCEが出演する新TVCMが全国で放映中となっている。

そのほか、Da-iCEオフィシャルでは「SNSでシェア！Da-iCE川柳キャンペーン」を実施中だ。Da-iCEへの想いなどを川柳にして楽曲URLと一緒にシェアすると、抽選で10名に「Da-iCE キャラステッカー 川柳ver. 6枚セット」がプレゼントされる。

◾️＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278 2025年10月7日（火）【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月8日（水）【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月29日（水）【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年10月30日（木）【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年11月2日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館 16:00/17:00

2025年11月3日（月・祝）【福岡】マリンメッセ福岡A館 14:00/15:00

2025年11月11日（火）【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30

2025年11月12日（水）【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30