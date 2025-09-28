¥Õ¥ë¥«¥ï¥æ¥¿¥«¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¹±ÎãÃÆ¤¸ì¤ê¥ï¥ó¥Þ¥ó³«ºÅ
DOPING PANDA¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î¥Õ¥ë¥«¥ï¥æ¥¿¥«¤¬¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥ÞÃÆ¤¸ì¤ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ã¥Õ¥ë¥«¥ï¥æ¥¿¥«Â¤ê¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤ë¡¢º£Ç¯¤âÀ»Ìë¤ÏÂçËºÇ¯²ñ¡ª¡ä¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¥Õ¥ë¥«¥ï¥æ¥¿¥«¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ºòÇ¯¤Î³«ºÅ¤Ç¤ÏËÜ¿Í¹Í°Æ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤òËÜ¿Í¤¬¼êºî¶È¤ÇºÊñ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢DOPING PANDA¤Ç¸«¤»¤ë´é¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥Á¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¢£¡ã¥Õ¥ë¥«¥ï¥æ¥¿¥«Â¤ê¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©Á´Éô½Ð¤·ÀÚ¤ë¡¢º£Ç¯¤âÀ»Ìë¤ÏÂçËºÇ¯²ñ¡ª¡ä
2025Ç¯12·î24Æü(¿å) Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî¸ø²ñÆ²
18:15 OPEN / 19:00 START
¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î28Æü(Æü)19:00¡Á10Æü5Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§http://eplus.jp/furukawayutaka/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§\4,500(ÀÇ¹þ)
¡Ú¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÀ±¤¬¹ß¤ëÄ®¡×Æþ²ñ¥Ú¡¼¥¸¡Û
https://fanicon.net/fancommunities/2195/
¢£DOPING PANDA ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øin my mind¡Ù
2025Ç¯9·î10Æü(¿å)È¯Çä
»ÅÍÍ¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯ / CD1ËçÁÈ
ÉÊÈÖ¡§SLRL-10151¡ÊTGCS-13707¡Ë
²Á³Ê¡§3,500±ß(+ÀÇ)
³Æ¼ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥ó¥¯¡§https://dopingpanda.lnk.to/in_my_mind
CD¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.rocket-exp.com/dopingpanda
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1. 2043
M2. utopia
M3. Darlin¡Ç I love you
M4. escape
M5. starlight you up
M6. the compozaz
M7. remnant
M8. I wander
M9. you were just watchin¡Ç me
M10. in my mind
¢§ÆÃÅµ
¡ÚDOPAMANIA CLUB²ñ°÷ÆÃÅµ¡ÛÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡ÚDOPAMANIA CLUB²ñ°÷¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥È¡ÛAcoustic ver.¼ýÏ¿CD(3¶ÊÆþ¤ê) /Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú°ìÈÌÆÃÅµ¡Û7¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡Ú°ìÈÌ¥Ð¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥È¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È/7¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¡ï6,000(ÀÇ¹þ)
¡Ú²ñ¾ìÈÎÇäÆÃÅµ¡ÛYellow Funk Agency ¥í¥´¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Õ¥ë¥«¥ï¥æ¥¿¥« Official HP
¢¡¥Õ¥ë¥«¥ï¥æ¥¿¥« Twitter
¢¡¥Õ¥ë¥«¥ï¥æ¥¿¥« Instagram