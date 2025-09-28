懐かしの『昭和アイテム』たちを振り返る…「瓶ジュース」は未開封なら5000円!?

ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、昭和の懐かしいアイテムとして「缶づめ」「学校に関するアイテム」を取り上げました。

いまでは保存食として当たり前の缶づめですが、日本では明治の初期に登場したようです。しかし、それは一般人向けではなく、輸出、または軍需用（戦場などでの食事用）だったようです。

1923（大正12）年の関東大震災のあと、外国からの支援物資として缶づめがたくさん届いたことで一般的に普及した、という説があります。

私たちが知っている缶づめは簡単に開けられますが、ひと昔前は、缶切りがないと開けることができませんでした。



食品は缶切りでぐるっと切って開ける必要がありましたし、飲み物は2か所に穴を開けて注ぐという感じです。缶切りがなくて、マイナスドライバーと金づちでこじ開けたという人もいるのではないでしょうか。

開けやすくなった缶づめ

“缶切りを使ったことがあるか”と尋ねられたサマンサは、「缶切りではなかなか『開かん』けど、開いたときは『圧巻』」と、得意のダジャレを連発していました。

1965（昭和40）年になると現在のプルトップタイプが登場し、指を切るリスクが激減しました。それらは缶の飲み物にも採用され、購入後すぐに飲めるようになりました。



当時の缶飲料のプルトップ、現在のものと異なるのですが、覚えているでしょうか？ 昔は、開封後のタブは缶から離れたため、子どもたちはプルタブを飛ばして遊んでいたそうです。ただ、ポイ捨てしたり、捨てる場所がなくて缶の中に入れて誤って飲んでしまったりということもあり、現在は、開けても缶から外れないタイプが主流となりました。

飲み物つながりでもう少し。昭和のジュースは、瓶でも多く売られていました。マリンは、瓶ジュースを集めてインテリアとして飾っているそうで、「未開封の状態のものはなかなか手に入らない」といいます。当然中身は飲めませんが、状態の良いものだと小さな瓶1本5000円で程度で売られているのだとか。

マリンのコレクション

1975（昭和50）年ごろは、コーラなどの瓶ジュースが50〜60円で売られており、瓶を店に返しに行くと10円戻ってきたそうです。王冠の裏に当たりがついているものや、キャラクターの絵が印刷されているものもあり、子どもたちは集めていたそうです。

続いて、学校をテーマにした懐かしいものを紹介しました。なかでも、文房具のスタイルは大きく変わりました。



たとえば、昭和時代のえんぴつは茶色や深緑色のものが多く使われていましたが、昭和40年代ごろからマンガのキャラクターやいちご柄などが印刷されたかわいいものも登場したようです。なかには、かわいい印刷を剥がすともとの茶色や深緑色が出てくるものもあったのだとか。

現在はプラスチック製が主流の定規ですが、当時は竹を材料としたものがありました。じつはこの竹製の定規、本体に溝があったのをご存じでしょうか？

これは、毛筆や万年筆などのインクを使う際、定規にペン先・筆先を直接当てて線を引いたときににじんでしまうのを防ぐためでした。箸を持つようなイメージで、ペンと先の丸いガラス棒などを一緒に持ち、ガラス棒を溝にすべらせて線を引いていたのです。

のりも、現在のようなスティックタイプではなく、チュープや容器に入った半生タイプが主流でした。この容器がかわいいと、最近またリバイバルしているという情報もあります。

半生タイプののり

給食では、瓶タイプの牛乳が多かったようでフタを開ける道具もありました。スプーンは先が割れていて、フォークのようになったタイプも多く使われていたようです。



印刷物には、“わら半紙”が使われていました。これはコスト面で優れていただけでなく、当時学校で使われていた印刷機「ガリ版」との相性が良かったためといわれています。手ざわりや書き心地など、懐かしく思う人も多いのではないでしょうか？



最近は、1人1台タブレット端末を持って授業を受けているそうです。時代は変わりましたね。



※ラジオ関西「Clip木曜日」2025年9月18日放送回より