À¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡¢Íè½ÕÂÐ·è·×²è¤Î°æ¾å¾°ÌïÀï¤Ø¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¡×¡ÄÅÔÆâ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç¡¢Á°£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡ËÅý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤¬£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢£²£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£µ·î¤Ë¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£µ¡¦£³¥¥í°Ê²¼¡Ë¤ÎÀ¤³¦£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë£×£Â£Á¡¢£×£Â£Ï¤ÇÆ±µé£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÃ«¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡Ö¤â¤¦¡Ê°æ¾å¾°¤ò¡ËÄ¶¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë³¬µé¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÃæÃ«¤Ï¡¢°æ¾å¾°¤ò¡ÖÄ¶¤¨¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î´Ö¸«¤¿¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Î¡Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÅ¸³«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢°æ¾åÁª¼ê¤¬¡ÊÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡ËÍè¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Å¸³«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¼«¿È¤Î°ú¤½Ð¤·¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¡£¤½¤³¤Ï»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë·Ð¸³¤¹¤ëÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼¡Àï¤Ï£±£²·î£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶½¹Ô¡Ö£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ï£Æ¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×¤Ç¡¢°æ¾å¾°¤È½é¤á¤ÆÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¡£ÃæÃ«¤Ï£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£¸°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£´¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë£±£°²óÀï¤ËÎ×¤à¡£°æ¾å¾°¤Ï¡¢£×£Â£ÃÆ±µé£±°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÀïÀÓ¤Ï£²£°ÀïÁ´¾¡¡Ê£±£¸£Ë£Ï¡Ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾µé½éÀï¤Ø¸þ¤±¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÂÐÁê¼ê¡Ê¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÎý½¬¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£³¬µé¤â¾å¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ê¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡Ë¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤ÈÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¸å¡¢Íè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤ò¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿ÃæÃ«¤Ï¡Ö£²£°£°¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³èµ¤¤¬°î¤ì¤Æ¡¢¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¯¤ÈÀï¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¼«¿È¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤é¤·¤¯°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£