◆明治安田生命Ｊ２リーグ 第３１節 徳島３―１富山（２８日、富山県総合運動公園陸上競技場）

カターレ富山は、１―３で徳島ヴォルティスに敗れた。９戦連続勝ちなしで、順位はＪ３自動降格圏内の１９位のままとなった。最後まで気迫のこもったプレーを見せたが、徳島のブラジル人ＦＷ２選手を止められずに３失点。クラブは「チャレンジ１万人」を掲げて集客し、今季最多の８４８４人が声援を送ったが、勝利を届けることは出来なかった。

試合後、ゴール裏のサポーターからは、拍手と激励の言葉が飛び交った。前半に２失点を喫し、安達亮監督は「前半にペースを握りるため、ボールを持つことを指示したが、反対に持たれっぱなしだった。それでも、失点せずに前半を乗り切ってくれればと言う思いもありました」と振り返った。

攻撃では、序盤から徳島の大型ＤＦに苦戦した。１８５センチ前後の３バックが並び、攻撃陣がボールを持つと、体を厳しく寄せられて奪われた。キャプテンのＦＷ吉平翼（２７）は「上背もあるが、ビルドアップも上手だった。自分たちは上背で勝負する訳ではないが、全く（打開することが）出来なかった」と振り返った。それでも粘り強く戦い、２点ビハインドの後半９分には最後列から駆け上がったＤＦ深沢壮太（２２）がプロ初ゴール。しかし、試合の流れは変えられず、同１１分には決定的な３点目を許してしまった。

今季リーグ戦は残り７試合となり、Ｊ２残留圏内の１７位まで勝ち点９差となっている。厳しい状況は続く中、「悔しいですが、次の試合に向け、顔を上げて頑張るしかない」と安達監督。Ｊ２残留の可能性を信じて、最後まで戦い抜く。（中田 康博）

○…プロ初ゴールのＤＦ深沢は「ゴールは見えていたので、流し込むような感覚で蹴りました。Ｊ２に残留するためにも、若い選手が存在感を出していきたい」と意気込む。