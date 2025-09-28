Äï¤Ð¤«¤ê²Ä°¦¤¬¤ëÊì¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¡£¼«Á³¤È¡ÖÊì¤ÎÍ§¿Í¡×¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é ¢ª Êì¤«¤é¡Ø¾×·â¤Î°ì¸À¡Ù
É®¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Êì¤¬Äï¤Ð¤«¤ê²Ä°¦¤¬¤ë¤Î¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Ä¤â¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Êì¤ÎÍ§¿ÍA¤µ¤ó¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢Çº¤ß¤Ï¤Ä¤¤A¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢Êì¤«¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤è¤êA¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÙ¹¤Í¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¨¡¨¡
Äï¤Ð¤«¤ê¤ò²Ä°¦¤¬¤ëÊì¤Ø¤Î¥â¥ä¥â¥ä
»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Êì¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤ÏÃË¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬²Ä°¦¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ì¼ï¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ò¤Ì¤°¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¾ÀÜ¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ÏÊì¤ÎÍ§¿ÍA¤µ¤ó
¤½¤ó¤Ê»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Êì¤ÎÍ§¿ÍA¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢A¤µ¤ó¤Îºî¶È¾®²°¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀºî¶È¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëA¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Ä¤¤A¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¤Ø¤Î¶òÃÔ¤ä¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼«Á³¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£ÅÙ¤ÏÊì¤¬Ù¹¤Í¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ
¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êì¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤è¤êA¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×
»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ËÙ¹¤Í¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¶»¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤º¢¤ÏÄï¤È¤Î°·¤¤¤Îº¹¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤ÏµÕ¤Ë¡¢»ä¤ÈA¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤Ë¤Þ¤Ç¤ä¤¤â¤Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÊì¿Æ¼«¿È¤¬¼¬¤¤¤¿¼ï¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÈéÆù¤á¤¤¤¿»×¤¤¤¬¶»¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¿Æ»Ò¤Î´¶¾ð
»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÊú¤¨¤¿ÁÂ³°´¶¤ò¡¢º£¤ÏÊì¤¬Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤â¡¢Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿Æ»Ò¤ÎÎò»Ë¤Î°ìÉô¡£
²×Î©¤Á¤¬¤è¤®¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤ì¤À¤±»ä¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊì¤ÎÂÖÅÙ¤¬¡¢¤á¤°¤ê¤á¤°¤Ã¤Æº£¤Î½ÐÍè»ö¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå½÷À¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Kiko.G
²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼ÒÂðÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«¤é¤¬Î¥º§¤äÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤È¤·¤Æ¼¹É®¡£note¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£