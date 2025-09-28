大井川鐵道での一幕

お笑いコンビ・中川家の中川礼二さんが、2025年9月25日に自身のInstagramを更新し、家族で大井川鐵道を訪れた様子を公開しました。

ペアルックが微笑ましい礼二さん＆息子さんのツーショット！（写真）

礼二さんは「家族で大井川鐵道に乗ってきました！きかんしゃトーマス号に子どもも大興奮でした！」とコメントし、大井川鐵道の看板の前で、6歳の長男とペアルックで記念撮影をした写真を投稿。そのほかにも、「きかんしゃトーマス号」と並んだ2ショットや、車内でくつろぐ様子などを公開しました。

この投稿には「島田へようこそアプトの湖上駅には行きましたか？」「親子でいいですね。息子さん幸せね，パパがなんでも知っているから」「親子おそろのお洋服で素敵です」といったコメントが寄せられました。

大井川鐵道では、本物の蒸気機関車（SL）をトーマスの姿に改造するという、全国的にも珍しいイベントを毎年定期的に実施しています。

今年は「DAY OUT WITH THOMAS™ 2025」と題してイベントを開催中です。2025年は、きかんしゃトーマス原作出版80周年と大井川鐵道創立100周年が重なるダブルアニバーサリーイヤーにあたり、記念ヘッドマークの設置や記念グッズの販売など、さまざまな記念企画が展開されています。イベントは2025年12月25日まで開催予定です。