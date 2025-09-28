ºßÂðÃæ¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤¿Áë¤«¤é¿¯Æþ¤«¡Ä25ºÐ½÷À¤¬½»¤àÉô²°¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¥¹¥Þ¥Û3ÂæÅùÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÃË2¿Í¤òÂáÊá Í¾ºáÌó50·ï¤«
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¤Çº£Ç¯7·î¡¢½÷À¤Î½»Âð¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç¸½¶â¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²¬ºê»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¹âÈ«ÍÎÇ·ÍÆµ¿¼Ô(62)¤È¡¢Ìµ¿¦¤ÎÆÁËþ¾´¸çÍÆµ¿¼Ô(30)¤Ç¤¹¡£
¡¡2¿Í¤Ïº£Ç¯7·î¡¢ËÀî»Ô¤Î½÷À(25)¤¬½»¤à½¸¹ç½»Âð¤ÎÉô²°¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½1Ëü2000±ß¤Î¤Û¤«¥¹¥Þ¥Û3Âæ¤Ê¤É¡¢»þ²Á¤ª¤è¤½13Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Éô²°¤Ï1³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢½÷À¤ÏºßÂðÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹âÈ«ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ø¹âÁë¤«¤éÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç2¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¶õ¤Áã¤äÇ¦¤Ó¹þ¤ß¤ÎÈï³²¤¬º£Ç¯1·î°Ê¹ß¤ª¤è¤½50·ï¤¢¤ê¡¢Èï³²³Û¤Ï775Ëü±ßÁêÅö¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
