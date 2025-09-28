◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ 関学大49-10京大 立命大34-7近大（2025年9月28日 ヤンマースタジアム長居）

今年も「3強」の図式は崩れない。昨年3位の関大に続き、学生王者の立命大、王座奪回を狙う関学大が開幕から4つ白星を並べた。

関学大は苦闘の続く京大を前半から圧倒した。第1Q4分33秒の先制TDは、QB星野太吾（2年）からWR百田真梧3年）への23ヤードTDパス。同10分45秒に星野太のTDランで追加点をもぎ取り、第2Qにも3本のTDを決め、早々と「安全圏」に入った。

立命大が第2試合に登場した時は、曇天から雨が降り始めた。「雨の長居」といえば、2004年に立命大と関学大がタイブレークの死闘を演じたプレーオフの代名詞。当時の立命大でヘッドコーチ（HC）として勝利へ導いた古橋由一郎HCが率いる近大に対し、前半は苦しみながら、後半に得点を重ね、勝負を決めた。

そして月も変わる10月、いよいよ「3強」の直接対決が始まる。第1弾が伝統の「関関戦」（13日、たけびしスタジアム京都）。関学大の大村和輝監督は関大について「何だかんだいっても強い」と警戒し、「関大さんはディフェンスが粘るので、粘られている中でうちがミスすると、（オフェンスが）消化不良になって、一発いかれてリズムが悪くなる。オフェンスがしっかり（TDを）取ることが大事」とポイントを挙げた。

3位まで全国大学選手権の出場切符を取れるとはいえ、学生日本一へ1位のアドバンテージはほしい。絶対に負けられない戦いが幕を開ける。