¡¡Æ±À½÷À¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ö¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤Î½÷À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¸òºÝÁê¼ê¤Î¿Æ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ±À¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¤¤Ä¤«¤µ¤ó¤È¤µ¤é¤µ¤ó
¡¡9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#4¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï¿·»³Àé½Õ¡£
¡¡#4¤Ç¤ÏTikTok¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¤Ç¤Ã¤±¤§¡ª¡×¤ÇÂç¥Ð¥º¥êÃæ¤Î¤µ¤é¤µ¤ó¡¦¤¤¤Ä¤«¤µ¤óÉ×ÉØ¤ËÌ©Ãå¡£¤µ¤é¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ±À¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¡¦±ü¤µ¤ó¡×¤È2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤«¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎø°¦ÂÐ¾Ý¤ò¼«Ç§¡£°ìÊý¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤¬¤º¤Ã¤ÈÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤µ¤é¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤À¡£
¡¡Ê¿ÏÂ¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤µ¤é¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤Ç¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£°ÊÁ°ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¿Æ¤«¤é¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤éÊÌ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡×¤ÈÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤µ¤ó¤Î¿Æ¤Ë²ñ¤¦»þ¤â¡ÖÊÌ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤µ¤é¤µ¤ó¤ÎÊì¤«¤é¼õ¤±¤¿¼ÁÌä¤Ï¡Ö²È»ö¤Ï¤ä¤ë¡©¡×¡ÖÉâµ¤¤·¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¡£¤¤¤Ä¤«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¡¢¡Ö¤¢¤ë¼ï¡¢ÊÐ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¡Ø²È»ö¤ä¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡×¤È´¶Æ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±À¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡£¤µ¤é¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤µ¤ó¤ÏÌÌÇò¤¤¤·Èþ¤·¤¤¤·¡¢·ë¹½¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ä¤«¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£