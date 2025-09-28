WEST.、Saucy Dog・石原慎也とセッション＆スペシャルパフォーマンス披露 『WESSION』最終回は10・8拡大放送
7人組グループ・WEST.が出演する、WOWOWマンスリーレギュラー番組『WESSION』の第5回が、10月8日午後8時45分より放送・配信される。番組の最終回となる今回、ゲストにSaucy Dogの石原慎也を迎え、書き下ろし楽曲でのセッションやWEST.によるスペシャルパフォーマンスが展開される。45分の拡大版として放送される。
【番組カット】大爆笑！おしゃれなセットで盛り上がる重岡大毅＆濱田崇裕ら
今回、石原が書き下ろした新曲を、WEST.とともに披露するセッションが実現。WESSIONロゴ入りのTシャツをまとったWEST.の7人と石原は、横一列に並んでパフォーマンスを展開。石原の歌唱に続き、藤井流星、小瀧望、桐山照史、濱田崇裕（濱＝異体字）がリレー形式で歌声をつなぎ、神山智洋がハーモニーで楽曲に彩りを加える。さらに、落ちサビでは石原と小瀧が見つめ合いながら歌う場面や、石原と藤井が肩を組んで歌う場面もあり、初共演ながらも息の合ったパフォーマンスが披露される。
また、最終回を記念してWEST.単独でのスペシャルパフォーマンスも収録。「Go.」をはじめとした数曲がフルサイズで披露される。「Go.」は今回の番組が初パフォーマンスとなり、目前に迫った『WESSION FESTIVAL 2025』（10月12日・13日開催）への期待が高まるステージを楽しむことができる。
第5回の放送・配信を前に、WEST.およびSaucy Dog・石原慎也から収録を終えた感想コメントが到着した。
■WEST. コメント
▼重岡大毅
サウシーさんは同世代やし、流星も友達って聞いていてずっとお話ししたかったので、今回WESSIONを通して石原さんとお話しできたのが本当にうれしいです。スペシャルパフォーマンスも盛りだくさんなので、ぜひご覧いただけたらなと思います。
▼桐山照史
慎也くんが提供してくれた楽曲がトーク内でタイトルが決まるっていう、この生まれた場所に立ち会えたのがすごくうれしかったです。最後にWEST.みんなでライブができたのも楽しかったですね。早くフェスがやりたいなって気持ちになりました。
▼中間淳太
石原さんの意外な面をたくさん知れましたし、石原さんと交流のある流星の意外な部分も知ることができました。僕たちのスペシャルライブも、フェスの鉄板曲やWOWOWさんでやらせてもらった"W"で思い出に残っている曲を入れたりと、ボリューム感のあるパフォーマンスになったと思います。ぜひフェス直前に聴いてほしいです。
▼神山智洋
流星のプライベート話も聞けましたし、慎ちゃんが楽曲制作で大事にしてることを聞けて非常に勉強になりました。慎ちゃんの曲は登場人物の画が見えるのが本当にすごくて、やっぱり本人も心掛けてるということだったので、素晴らしいアーティストで素晴らしい作り手だなと改めて感じました。
▼藤井流星
慎ちゃんは普段遊んでいる友達なので、人前でトークするのが絶妙に照れましたね。セッションでも一緒に歌うパートでガッと近寄っていったんですけど、その辺り結構照れの混じった表情が出ていると思います。提供してくれた楽曲はほんまに良くて、これからWEST.として大事に育てていきたいです。
▼濱田崇裕
石原さんはもちろん、WESSIONを通じた全アーティストの皆さんとの共演を通して、アーティストとしても人間的にも勉強になりました。 人と喋ることがこんなに楽しいのか、と感じられる番組だったなと思います。 もう一回、いやもう何回もやらせていただきたいです。
▼小瀧望
サウシーさんは以前にお会いしたとき少しだけお話ししていたんですけど、こうやって腰を据えて喋ってみると印象が全く変わって面白かったです。色々な楽曲の裏話も教えていただいて、音源を聴くのが一層楽しくなりました。
■Saucy Dog・石原慎也 コメント
最初の方は僕の学生の頃の陰キャの部分が出てしまったんですけど、皆さん優しいお兄ちゃんたちみたいな雰囲気で最後まで楽しく収録させていただきました。自分の作った楽曲をバックバンドの皆さんに演奏してもらって、そしてWEST.さんの声が乗った瞬間に、こういうのを作りたかったんだよなって強く感じられました。素敵な楽曲にしてくださって感謝です。
