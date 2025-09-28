¡ÖÂ¤Ï»ä¤è¤êºÙ¤¤¡×ÂÎ½Å164¥¥íµð´ÁÎÏ»Î¤Î°Û¼¡¸µ¡È¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®»ëÀþ¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥¹¥´¤¤¡×
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ28Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Ûµð´ÁÎÏ»Î¤Î°Û¼¡¸µ¡È¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¡É
¡¡¿ÈÄ¹184.5¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å164.2¥¥í¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Î28ºÐÎÏ»Î¤¬¹ñµ»´Û¤ÎÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¡£°ìÊý¤Ç°Õ³°¤È¤â¸À¤¨¤ëµÓ¤ÎºÙ¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡ÖµÓºÙ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþµÓ¤À¤Ê¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥¹¥´¤¤¡×¡Öµþ¤ÎÎ¤¡¢°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µð´Á¤¬½¸¤Þ¤ëÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¡£³Ñ³¦¤ÎºÇ½ÅÎÌÎÏ»Î¤Ï»°ÃÊÌÜ¼·½½°ìËçÌÜ¡¦½Ð±©¥Î¾ë¤ÇÂÎ½Å252¥¥í¡£°ìÊý¡¢¾®Ê¼¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈºÇ·ÚÎÌ¤Ï½øÆóÃÊ¸Þ½½¶åËçÌÜ¡¦±§ÎÜÆÒ¡Ê¼°½¨¡Ë¤ÎÂÎ½Å60.7¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµº¹ÊÌµé¤ÎÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÂçÁêËÐ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÎÏ»Î¤¬½ø¥Î¸ýÈ¬ËçÌÜ¡¦µþ¤ÎÎ¤¡Ê°ËÀª¥Î³¤¡Ë¡£Ê¿À®Æó½½¼·Ç¯»°·î¾ì½ê¤Ë½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤ÀÎÏ»Î¤Ç¡¢2025Ç¯5·î18Æü¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿°ËÀª¥Î³¤Éô²°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¸ø¼°¡ÛËÍ¤¬½»¤ó¤Ç¤ëÁêËÐÉô²°¡Ú°ËÀª¥Î³¤Éô²°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÎÁÍý¤Ë¶Ð¤·¤à»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éô²°¤Î¤Á¤ã¤ó¤³ÈÖ¤È¤·¤ÆÇ®¿´¤ËÆé¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµþ¤ÎÎ¤¤Ï¿ÈÄ¹184.5¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å164.2¥¥í¤È¤¤¤¦ÂÎ³Ê¡£µð´Á¤¬½¸¤¦ÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ·¿¤ÎÉôÎà¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¼êÂ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¥¹¥é¥ê¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£Àé½©³Ú¡¢¹ñµ»´Û¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂºÙ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖÂ¤Ï»ä¤è¤êºÙ¤¤w¡×¡ÖÈþµÓ¤À¤Ê¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥¹¥´¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿Àé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢16ºÐ¤Î½ø¥Î¸ýÆó½½°ìËçÌÜ¡¦¼ãº´¡¹ÌÚ¡ÊÀ¾´ä¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡£µþ¤ÎÎ¤¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¾å¼ê¤¯ÂÎ¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤Æ¡¢¾å¼êÅê¤²¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£µþ¤ÎÎ¤¤Ï3¾¡4ÇÔ¡¢¼ãº´¡¹ÌÚ¤Ï2¾¡5ÇÔ¤Çº£¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡µþ¤ÎÎ¤¤ÏÅÚÉ¶¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ãº´¡¹ÌÚ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£Ãý¤êÊý¤â²º¤ä¤«¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Êµþ¤ÎÎ¤¤À¤¬¡¢¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Í¡×¡Öµþ¤ÎÎ¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
