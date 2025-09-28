¡ÚÌÜ·â»£¡Û¾åÇòÀÐË¨²»¡¢Âçºå¤Ç¤ÎÉñÂæ¸ø±é¸å¤Ë¤¿¤³¾Æ¤ÊÒ¼ê¤Ë¡ÄÂæËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È³ÚÉè¥³¥Ô¡¼¤Î²¼½àÈ÷¡É
¡¡9·î¾å½Ü¤ÎÌë8»þ¤´¤í¡¢Âçºå¤Ë¤¢¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑÁõ¤·¤Æ¤â¥ª¡¼¥é±£¤»¤º¡Ä¤¿¤³¾Æ¤ÊÒ¼ê¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾åÇòÀÐË¨²»
¡ÖÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿å¿§¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¤¤Æ¡¢Â¸µ¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¯¥í¥·¥§¥Ï¥Ã¥È¤ò¿¼¤¯¤«¤Ö¤ê¡¢¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤â¤Ä¤±¤Æ¡ÈÊÑÁõ¡É¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ê¤Ë¤Ï¡È¤¿¤³¾Æ¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡ÊÌÜ·â¤·¤¿½÷À¡Ë
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ÏÂçºå¤Ë¡©
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Âçºå¤ÇË¨²Î¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ø¿ÌÅÙ3¡Ù¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎÀÖËÙ²í½©¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î¤ÎÅìµþ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢9·î¾å½Ü¤ËÂçºå¡¢9·îÃæ½Ü¤ËÊ¡²¬¤ÈÁ´¹ñ3¤«½ê¤Ç¾å±é¡£¹ÓÀîÎÉ¡¹¤µ¤ó¤äSUPER EIGHT¤Î´Ý»³Î´Ê¿¤µ¤ó¤Ê¤É¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±é·à¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¾åÇòÀÐ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿Æü¤Ï¸á¸å1»þ³«±é¤ÎÃë¸ø±é¤Î¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡ÖË¨²Î¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡¢½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÌÜ·â¤·¤¿½÷À¡Ë
¡¡¾åÇòÀÐ¤Ïº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Î¸Å¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢
¡Ô¼«Ê¬¼«¿È¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ò²õ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤¤¡Õ¡Ê¡ØHOMINIS¡Ù2025Ç¯7·î22ÆüÉÕ¡Ë
¡¡¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Ñ·à¤·¤¿¿Í¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î±éµ»¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î´é°Ê³°¤Ë¤â¡¢
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡È¤µ¤è¤Ê¤é¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Øadieu¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾µÁ¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ê¥é¥¿¡¼¥¸¥å¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤ò¡¢Ì¾Á°¤òÉú¤»¤ÆÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2019Ç¯¤ËÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤¹¤È²Î¼ê¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¿´¤òµß¤¦¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é
¡¡¤³¤Î½©¤Ï¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢
¡Ö9·î23Æü¤ËÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢28Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
¡ÔÃ¯¤«¤Î¿´¤òµß¤¦¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¡Õ¡Ê¡ØMeMeOn¡Ù2021Ç¯10·î7ÆüÉÕ¡Ë
¡¡¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¿®Ç°¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î»Å»öÃæ¤Ë¤â´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Î³°½Ð¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¡¢¼ê¤Ë¤Ï³ÚÉè¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎËÜÈÖ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½ÉÇñÃæ¤Ë¤â²¼½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÌÜ·â¤·¤¿½÷À¡Ë
¡¡11·î£·Æü¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥È¥ê¥Ä¥«¥ìÃË¡Ù¤¬¡¢12·î12Æü¤Ë¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ëÂ¿Ë»¤ÊË¨²Î¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â²»³Ú¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Èà½÷¤Î²Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤Î¿´¤òµß¤¦¤Ï¤º!