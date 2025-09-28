パンダドラゴンが、13thシングル『Winter Song 防衛隊』を12月17日にCDリリースする。

今作には、“パンダドラゴンの冬”をテーマに制作された新曲3曲に加え、各楽曲のインストゥルメンタル音源を含む計6曲を収録。リード曲「Winter Song 防衛隊」は、星部ショウが作詞作曲を担当した。楽曲のタイトル通り、一筋縄ではいかないパンダドラゴンらしい遊び心たっぷりの冬ソングとなっている。

CDは通常盤1形態に加え、前作に引き続きメンバーソロ盤5形態の計6形態にて発売。楽曲詳細やジャケットデザインは後日公開される。

また、UNIVERSAL MUSIC STORE限定となる『Winter Song 防衛隊』イベントの開催も決定。今作も、ソロイベントや個別サイン会、個別お話会など、このイベントでしか体験できないプレミアムな企画となっている。詳細はオフィシャルサイトにて確認可能だ。

そのほか、10月5日より今作のリリースイベントも開催予定となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）