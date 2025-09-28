¥í¥·¥¢WÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÇË¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ¡¢Ìó1²¯7000Ëü±ß¤ÎÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤¦
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ¤¬ÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡ØCNN¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ù¤Û¤«Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£·î20Æü¤ÎÁáÄ«¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¤Ë¶¯Åð¤¬¿¯Æþ¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¼óÅÔ¥ê¥¹¥Ü¥ó¤«¤é¼Ö¤ÇÌó30Ê¬¤Î¥«¥¹¥«¥¤¥¹¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤ò¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÈ¿Í¤ÏÂæ½ê¤ÎÁë¤ò³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¡£½»Âð¤Î´ÉÍý¿Í¤ÏÃÏ²¼¼¼¤Çºî¶ÈÃæ¤Ç¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤º¡£ÈÈ¿Í¤¬ÂçÎÌ¤Î¶âÉÊ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿Éô²°¤ò³ÎÇ§¤·¤¿´ÉÍý¿Í¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â12ËÜ¤Î¹âµéÏÓ»þ·×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÊõÀÐ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁí³Û¤Ï100Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ¤ÈºÊ¤Î¥Ù¥¹¤µ¤ó¡¢Ì¼¤Î¥ë¥¨¥é¤µ¤ó¡Ê11ºÐ¡Ë¤È¥µ¥Õ¥£¥¢¥Ê¤µ¤ó¡Ê6ºÐ¡Ë¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£¡ØCNN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¼«Âð¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤ò±Ç¤·¤¿±ÇÁü¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¾ÌîÏ¯Á°´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥í¥·¥¢WÇÕ¤Ë¾·½¸¤·¤¿¤«¤Ã¤¿3Ì¾¡×
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ¤Ï2018Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÇË¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤ò¥Ù¥¹¥È4¤ËÆ³¤¤¤¿¼êÏÓ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤è¤ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£2026Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWÇÕ¤Î²¤½£Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2Àï2¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×F¤Î¼ó°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£