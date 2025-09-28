¶Ü¹áÅÍ°¡¡¢ºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¡¢½ÕÇµ¤µ¤¯¤é¤é¤¬¤½¤ÎÎò»Ë¤ÈÀè¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤òÊû¤²¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÖLe Grand Escalier¡¡¡Ý¥ë¡¦¥°¥é¥ó¡¦¥¨¥¹¥«¥ê¥¨¡Ý¡×('24Ç¯ÃèÁÈ¡¦ÅìµþÆÃÊÌ¸ø±é¡¦Àé½©³Ú)
ºòÇ¯ÃèÁÈ¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ØLe Grand Escalier¡¡¡Ý¥ë¡¦¥°¥é¥ó¡¦¥¨¥¹¥«¥ê¥¨¡Ý¡Ù¤¬¥¿¥«¥é¥Å¥«¡¦¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÊü±ÇÃæ¤À¡£¤¿¤Ã¤×¤ê£±»þ´ÖÈ¾¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´ÊÔ¥·¥ç¡¼·Á¼°¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤»¤ë¡£²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤á¤¯¤ë¤á¤¯´¶Æ°¤Ç¿´¤¬Ë»¤·¤¤¡£¡Ö¥¿¥«¥é¥Å¥«¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î¸«¤É¤³¤íÁ´ÉôÀ¹¤ê¡×¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£°Ê²¼¡¢¤½¤Î»ëÄ°¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
Ëë¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï»°¿§´ú¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿Âç³¬ÃÊ¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ò¤È¤ê¡¢ÃèÁÈÁ°¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¶Ü¹áÅÍ°¡¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÛ¤¬¥µ¥Ã¤È°ú¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¥«¥é¡¼(ÀÄ¡¢Çò¡¢ÀÖ)¤Î°áÁõ¤ÎÃËÌò¤¿¤Á¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ñ¥ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡£¤½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢»Â¿·¤ÊËë³«¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥í¥í¡¼¥°¤¬½ª¤ï¤ë¤È°ìÅ¾¤·¤Æ¹õ±íÈø¤Î¿Â»Î¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¡£ÎÜÉ÷µ±¤¬¶ä¶¶¤ÇÄ°¤«¤»¤ë¡Ö¤Þ¤³¤È¤Î°¦¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¤¬¡ÖÌëÌ¸¤Î¥â¥ó¥Þ¥ë¥È¥ë¡×¤ò²Î¤¦¡£
Âè4¾Ï¡ÖJungle¡×¤Ï¡¢Î¹¿Í(¶Ü¹á)¤¬²Î¤¦¡ÖÌ´¿Í¡×¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤ëÍÅ¤·¤¤¼Ø(ÂëæÆÀé¶õ)¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÅÄ»(½ÕÇµ¤µ¤¯¤é)¤¬Î¹¿Í¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥¿¥«¥é¥Å¥«¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¤é¤·¤¤¾ìÌÌ¤¬Â³¤¯Ãæ¤ÇÍ£°ì¡¢ºî¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ëã·Æ£µÈÀµ¼«¿È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿§Ç»¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¿·Á¯¤À¡£
Âè5¾Ï¡ÖCarnaval¡×¤Ï»×¤ï¤º¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ê¥ª¤Î¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Î¾ìÌÌ¤À¡£¶Ü¹á¤¬Ä°¤«¤»¤ë¡Ö¥·¥Ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤Ç»ä¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï1ÅÙÌÜ¤ÎMAX¤Ø¡£¥é¥Æ¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ¾¶Ê¤ÎÇ®¤¤¥á¥É¥ì¡¼¤¬Â³¤¯¡£
¤½¤·¤ÆÂè7¾Ï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤¿¥¿¥«¥é¥Å¥«¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¾ìÌÌ¡£É÷¿§Æü¸þ¤¬¶ä¶¶¤Ç²Î¤¦¡Ö¥¨¥ë¡¦¥¢¥â¡¼¥ë¡×¤«¤é¡¢¥Þ¥¿¥É¡¼¥ë(ºùÌÚ)¤¬ÌÔµí¤ÈÆ®¤¦¶ÛÇ÷¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¼ãæÆ¤ê¤Ä¤¬¡Ö¥°¥é¥Ê¥À¡×¤ò²Î¤¦¡¢¤½¤ÎÏ¯¡¹¤È¤·¤¿À¼¤¬¼ª¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£
¾ìÌÌÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¶Ü¹áÊ±¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ü¡¼¥¤¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Âè£¸¾Ï¡ÖMetropolitan Fantasy¡×¤ÏËàÅ·Ï°¤Î³¹¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬ÉñÂæ¤À¡£Ì´¤òÄÉ¤¦ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤Î¾ìÌÌ¤«¤é¡¢Èà¤é¤Î¡ÖÌ´¡×¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î¹ë²Ú¤Ê¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ø¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Ç¥¤¥º¡×¤Î¥¢¥«¥Ú¥é¤Î¹ç¾§¤Ç»ä¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎMAX¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂè9¾Ï¡ÖThis is TAKARAZUKA!¡×¡£¡Ö¥¶¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¡Ö¥¢¥¤¡¦¥é¥Ö¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ÈÌ¾¶Ê¤¬Â³¤¡¢ÇØ·Ê¤ËÊõÄÍ²Î·à¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÉñÂæ¾å¤ËºÆ¤ÓÂç³¬ÃÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¶Ü¹á¤¬°ì¿Í¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö°¦¤ÎÎ¹Î©¤Á¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¤³¤³¤Ç»ä¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎMAX¤Ë¡£À¶¡¹¤·¤¤Çò±íÈø¤ÎÃËÌò¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤¿ºùÌÚ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥»¡¦¥Þ¥Ë¥Õ¥£¡¼¥¯¡×¡¢½ÕÇµ¤ÈÌ¼Ìò¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ´¤òÇä¤ëÍÅÀº¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó¶Ü¹á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ø¡×¤ÇÁíÍÙ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¶Ü¹á¡¦½ÕÇµ¤Î¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Ëµá¤à¡Ý²¦²È¤ËÊû¤²¤ë²Î¡Ý¡×¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢Ì´¡¹¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¸·½Í¤Êµ§¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡ÖÃèÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡×¤Î°ì¶Ê¡Ö¥·¥È¥é¥¹¤ÎÉ÷¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Îä¤á¤ä¤é¤Ì¶½Ê³¤ÎÃæ¡ÖÁ´ÊÔÃæµÍ¤á¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¡¼¤ÏËë¤¬¹ß¤ê¤¿¡£¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥«¥é¥Å¥«¤Ë¤Ïºâ»º¤È¤¤¤¦¤Ù¤Ì¾¶Ê¡¢Ì¾¾ìÌÌ¤¬²¿¤ÈË¤«¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Îºâ»º¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âËöÄ¹¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡áÃæËÜÀé¾½
