◇プロボクシング スーパーバンタム級ノンタイトル戦 WBA1位・中谷潤人《10回戦》WBC8位 セバスチャン・エルナンデス（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

世界3階級制覇王者の中谷潤人（27＝M・T）が28日、都内でWBC＆IBF世界バンタム級王座統一を記念したトークショーを行った。チケットは完売で約200人が来場。2本のベルトを持って登壇すると集まったファンから大歓声を浴び「試合をするごとに反響いただいているのは凄く感じている。ファンの方とお会いして、生の声を聞くのはなかなかない機会。このリアルの声をしっかり自分のパワーに変えて、パフォーマンスにつなげていきたい」と笑顔で振り返った。

来年5月の東京ドーム決戦が内定する、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が君臨する世界主要4団体では、WBAとWBOでは同級1位にランクイン。次戦は12月27日にサウジアラビアのリヤドで行われる大型興行への参戦が決定し、転級初戦ではWBC同級8位セバスチャン・エルナンデス（24＝メキシコ）と対戦する。

まだ本格的な対策は練っていないとしながら「階級も上げたことで（相手の）パンチ力も上がる。繊細にボクシングを組み立てていかないといけないし、バンタム級と同じではない動きを見せていきたい」と“新スタイル”の披露を予告した。

質問コーナーでは“尚弥関連”の質問が飛び交った。トークショー後の囲み取材では12月のサウジ戦後は試合を挟まずに、来年5月の“頂上決戦”に向かうことを明言。来年の尚弥戦へ「一つだけじゃ勝てない。全てにおいて超えたい。井上選手が来る展開も、いろんなことを想定しながら、自分自身の引き出しの質を上げていかないといけない。全てにおいてレベルアップをしていかないと勝てない選手。そこは試合で経験することを無駄にせずしっかり勉強していきたい」と対等以上の強さを身につけ“モンスター撃破”を目指すことを力強く話した。