インドの俳優で政党ＴＶＫ党首のヴィジャイ（５１）の集会が２７日、タミル・ナードゥ州カルールで開かれた際、酷暑の中、スーパースターを一目見ようと群衆が押し寄せ、少なくとも３９人が死亡した。インド紙インディアン・エクスプレスが２８日、報じた。

イベント開催の公式許可時間は午後３時から午後１０時までだった。しかし、ＴＶＫの公式Ｘアカウントがヴィジャイの到着を正午と発表し、午前１１時ごろから観客が集まり始めた。一方、ヴィジャイは午後７時４０分に到着した。焼けつくような太陽の下に集まった群衆は、食料や水を十分に得られず、待ちに待って、疲労と苦痛が増大していたとみられる。イベントの遅延も悲劇を悪化させたかもしれない。

また、主催者は１万人の参加者を見込んでいたが、実際には２万７０００人以上が集まった。警察は約２万人の群衆を想定して準備を進めていた。調査中だが、群衆規模への備えが不十分だった要素がみられる。

今回のカルールの場合、ただ群衆が集まったからではなく、ヴィジャイのバンの後ろの木に人々が登り、そこから落下して群衆にのしかかったことが圧迫を生み、パニックが広がって群衆事故につながったと考えられている。群衆の大きさゆえに救助が遅れ、初動対応が困難になったことも死者数を増やす要因となったようだ。

インドにおける群衆事故は、礼拝所、スポーツイベント、鉄道駅、大規模な祭典などで典型的に発生するという。また、南インドでは、特に映画俳優から政治家に転身した人物の集会で過密が起こりやすい。スター性と政治の組み合わせが当局の制御を難しくしている。

ＮＣＲＢ（国家犯罪記録局）の「インドにおける不慮の死と自殺」報告書によると、２０００〜２０２２年の間に群衆事故で３０７４人が命を落とし、過去３０年間で約４０００件の群衆事故が記録されている。