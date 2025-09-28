Ãæ°æµ®°ì¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î±éµ»¤¬¸÷¤ë¡ª½½¼ë¹¬Âå¼ç±é¡¢1983Ç¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö²ÖÍÉ¤ì¡×
±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦Ãæ°æµ®°ì¡£¿Í¾ðÌ£°î¤ì¤ë²¹¤«¤ÊÌò¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¿ÌòÊÁ¤ÎÉý¹¤µ¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ°æ¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î±éµ»¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢1983Ç¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö²ÖÍÉ¤ì¡×¤À¡£
Êì¤ò1¿Í¼Â²È¤Ë»Ä¤·¤ÆÊõÀÐ¾¦¡¦¼¼¸Í¸çÏº(Ãæ»³¿Î)¤Î¤â¤È¤Ø²Ç¤¤¤À¼¼¸Í¤È¤·»Ò(½½¼ë¹¬Âå)¤Ï¡¢»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢Â¿Ë»¤ÊÉ×¤È¤â²ñÏÃ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ¿ËÞ¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êó¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·»Ò¤Ï¡¢Ç¼¹ü¤Î¤¿¤á¤Ë°ËÆ¦¤Î¹â¸¶¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¤È¤·»Ò¤Ï¡¢¼Â²È¤ÎÎÙ¤ËÊë¤é¤¹ÇÀ²È¤ÎÂ©»Ò¡¦Ã£É×(Ãæ°æ)¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¡£Ã£É×¤Ï»³¤ÎÁð²Ö¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤ëÀÄÇ¯¤Ç¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤È¤·»Ò¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃ£É×¤ÈÏÃ¤¹¤¦¤Á¡¢¤È¤·»Ò¤ÏÀ¸Á°¤ËÊì¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÄØ¤ÎÌÚ¤ò¼«Ê¬¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤ë...¡£
¢£ÀÄÇ¯¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¾ðÇ®¡¢Èë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¿¿Ùõ¤Ë±é¤¸¤¿Ãæ°æµ®°ì
ÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ËÜºî¤Î¼ç±é¤Ï½½¼ë¹¬Âå¡£Åìµþ¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿ÊõÀÐ¾¦¤ÎºÊ¤¬¡¢Ë´¤Êì¤¬°ä¤·¤¿°ËÆ¦¤ÎÅÚÃÏ¤È¼«Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¤Ë·èÊÌ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢ÈùÌ¯¤Ê½÷¿´¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ°æ¤Ï¡¢¤È¤·»Ò¤Î¼Â²È¤ÎÎÙ²È¤ÇÊë¤é¤¹ÀÄÇ¯¡¦Ã£É×¤ò¹¥±é¡£°ËÆ¦¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¡¢ÌÇ¤Ó¤æ¤¯¼«Á³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¼é¤í¤¦¤È¾ðÇ®¤òÃí¤°Ã£É×¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·»Ò¤Î¿´¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃ£É×¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤ò¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎÃæ°æ¤¬¿¿Ùõ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤È¤·»Ò¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÃ£É×¡£¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·»Ò¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÄÇ¯¡¦Ã£É×¤¬Æâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤â¤É¤«¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¡¢¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ã£É×¤Î¿´¾ð¤¬¡¢Ãæ°æ¤Î±éµ»¤«¤é¿ï½ê¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¡£
1981Ç¯¸ø³«¤Î¾¾ÎÓ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ÖÏ¢¹ç´ÏÂâ¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Ãæ°æ¡£1983Ç¯ÊüÁ÷¤ÎËÜºî¤Ï¡¢Ãæ°æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢½é´ü¤Î±éµ»¤¬¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Öµ²±¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤Î»°Ã«¹¬´îºîÉÊ¤ä¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈW¼ç±é¤Î¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½ºî¤È¸À¤¦¤ÈËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤Ãæ°æ¡£Ä¹Ç¯¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ï¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤«¤é¤¤é¤ê¤È¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÜºî¤Ç¤¼¤Ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
ÆüÍË·à¾ì¡Ö²ÖÍÉ¤ì¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)7:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§TBS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë2 Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¢¥Ë¥á
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§½½¼ë¹¬Âå Ãæ°æµ®°ì ¾®ÎÓ¤«¤ª¤ê ÊõÀ¸¤¢¤ä¤³ Ãæ»³¿Î ¤Û¤«