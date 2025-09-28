◇明治安田J1リーグ第32節 横浜FC1―0湘南（2025年9月28日 ニッパツ三ツ沢球技場）

前節18位の横浜FCがホームで湘南とのJ1残留争い直接対決を1―0で制し、価値ある勝ち点3を獲得した。これで19位湘南との勝ち点差は6に拡大。立役者はデビューから4試合連続で先発出場した新潟医療福祉大4年の特別指定選手、MF細井響だった。

前半32分に敵陣右サイドで獲得したスローインで、大きな助走からペナルティーエリア内にロングスローを放り込む。一度は相手にクリアされるも、こぼれ球に反応して左足で強烈ボレーシュート。ボールはGKの正面をなめるように一直線にゴール上部に突き刺さる、鮮烈なJ1初得点となった。

チームはこの1点を守り抜き、重要な6ポイントマッチで希望をつなぐ勝ち点3を獲得。デビューした今月12日の町田戦でロングスローからアシストを記録した大学生が、再びチームの苦境を救った。

最後まで1点が遠かった湘南は、これで5年ぶりの6連敗。5月中旬から続く勝ちなしは16試合となり、残留圏が大きく遠のいた。