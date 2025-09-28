実は性格も似ている！？おしゃれ番長として名高い【村瀬紗英×加藤ナナ】のこだわりトーク♡

Ray㋲ケミにちゅ〜もく！ あなたの推しを見つけて！ Rayモデルたちの最大の魅力は、みんなとっても仲がよいということ♡ そんな仲のよさを読者のみんなにお見せするべく、4つのケミを結成！今回は、村瀬紗英と加藤ナナの2人にたっぷり語りあってもらいました。

おしゃれトーク【さえ×ナナ】 ブランドプロデューサーな2人 おしゃれ番長として名高い紗英＆ナナ。Rayモデル兼ブランドプロデューサーとしての誇りやこだわりをお互いに仲よくフカボリ♡ 右から、加藤ナナ、村瀬紗英。

Ray㋲の経験がプロデュース業に生かされていて…… 村瀬紗英（以下、紗英）：「ブランドをやっていると常におしゃれセンスをアップデートしなきゃいけないと思うんだけど、どこからヒントを得てる？」 加藤ナナ（以下、ナナ）：「やっぱりPinterestは便利。でも日本語で検索するとヒットしにくいから、調べたい言葉を自分で考えてそこからさらにAIに検索ワードをつくってもらってる（笑）」 紗英：「私は通販サイトをたくさん見て、今どんな系統が人気なのかをチェックしてる。でも流行のリサーチは実際に街に出て、いろんな店や人を見るのがいちばんな気がするなぁ。 ナナ：「わかる！電車のなかとかね♡ リアルとネットをかけあわせるのがベスト」 紗英：「あと韓国に行ったときは、お気に入りのブランドの世界観を堪能する。ひとつのブランドをプロデュースするうえで、世界観が統一されていることはやっぱり大事だから」 ナナ：「私は『アメリ』とかビジュの可愛い映画を見るのも感性を磨くっていう意味ではいいと思ってるよ♡」 紗英：「それに、Rayでのモデル経験が役立つこともあるよね。私は服をつくるときにシルエット重視で考えるんだけど、撮影の現場で学ぶことも多いの。 モデルとしていろんな洋服を着られるから、この服はここがしぼってあればもっとキレイに見えるな……とか」 ナナ：「撮影しながらそんなこと考えてたの？（笑） 私はおしゃれの根底にRayがあるから、好きな洋服をつくっていいよって言われたら、結果的にRayっぽくなる（笑）。 あとモデルとしていろんな撮影を経験してるから、自分のブランドのビジュアル撮影のときにスタジオや小物を選ぶ要領もつかみやすいよね」 紗英：「そういうのがモデル兼ブランドプロデューサーの強みやんな♡」

正反対に見えて同じINFJケミ（笑） 紗英：「ていうか、ブランドプロデューサーなケミでもあるけど……。」 ナナ：「INFJ（提唱者）ケミでもあるよね（笑）。性格は正反対に見えて実は似ているところが多い♡」 紗英：「争いが嫌いで、空気を読む力がめっちゃあるところとか？」 ナナ：「2人とも平和主義なんですよ。アプローチの仕方が違うから正反対に見えるだけなんだよね。 私は、明るくいこーぜ！っていうノリだけど、さえぴぃはいつも安定していて調和がとれているからまわりに安心感を与えてる感じ♡」 紗英：「元気な平和主義と静かなる平和主義的な（笑）」 ナナ：「あとは単純にボケのナナとツッコミのさえぴぃっていう関係性もあるよね！」 紗英：「え、私ってツッコんでる？」 ナナ：「たぶん、自覚してないと思うんだけど、関西のノリで無意識にツッコんでる♡ 私は狙ってるわけじゃないんだけど、ナチュラルにボケちゃうから、そこにさえぴぃがボソッとツッコむことが多い（笑）。 「なんでやねん！」とかじゃないからわかりにくいかもだけど、私は気づいてるよ♡」 紗英：「ツッコむとピリつくときってあるけど、ナナちゃんは楽しんでくれるから、言いやすいのかもしれへん」 ナナ：「私は気を使われるよりもツッコんでくれたほうが接しやすいし、居心地もいいからうれしい！」 紗英：「あとうちらって真夏のわりと過酷なロケ撮影でも、「アチィー！」って言いながら楽しんじゃうよね」 ナナ：「ふたりだと、意外と体育会系のノリもある。 紗英：「たしかに2人とも根性あるしね。ということで、おしゃれが好きな体育会系ケミのトークは終わります！」 ナナ：「お疲れっした！！」 〈右・紗英〉ファージャケット 143,000円、シャツ 89,100円、レザースカート 102,300円（参考価格）／以上MSGM（アオイ）サングラス 21,780円／コーチ（ルックスオティカジャパン）ブーツ 8,900円／ダブルエーオリエンタルトラフィック（ダブルエー）〈左・ナナ〉コート 154,000円、シャツ 94,600円、スカート 59,400円（参考価格）、バッグ49,500円／以上MSGM（アオイ）サングラス 24,420円／レイバン（ルックスオティカジャパン）チョーカー 8,800円／ノジェス シューズ 26,400円／アグ®（デッカーズジャパン）ソックス／スタイリスト私物

プロデュースブランド

Check! 【村瀬紗英】Produced by ANDGEEBEE（アンジービー） 艶っぽくて健康的。そんな紗英の持つ色気を落としこんだリアルクローズをコンセプトにかかげ2018年にスタート♡ “今”に敏感な女性に向けた、オトナガーリーな甘辛MIXスタイルを提案。

Check! 【加藤ナナ】Produced by Lepus Faë（レピスフェイ） この春スタートしたナナのライフスタイルブランド。 ナチュラルで長く愛せるデザインをベースに“オンとオフ”、“ガーリーと大人っぽさ”の間を自由に行き来できる、甘くて楽ちんなお洋服がいっぱい♡ 撮影／NA JINKYUNG（TRON）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ 取材・文／アンドウヨーコ

加藤ナナ

村瀬紗英