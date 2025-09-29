ÇÛ¿®»þÂå¤Ë¤â¡Ö·à¾ì¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï½ÅÍ×¡×¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ªÁÊ¤¨¤ë ¨¡ ¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤Ï¡Ö´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡×
¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤È¡¢µð¾¢¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À±Ç²è¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤¬10·î3Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¤¬¤±¡¢9·î26Æü¤Ë¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÊÆ¹ñ¸ø³«¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó´ÆÆÄ»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÀ½ºîÈñ1²¯3,000Ëü¥É¥ë¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡¢Âç¥¹¥±ー¥ë¤Î¡ÈÆ®Áè·à¡É¡£¤äApple¡¢Amazon¤Ê¤É¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°³Æ¼Ò¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ï¸½ºß¤Ç¤â¡Ö¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï½ÅÍ×¡×¤À¤ÈÊÆ¤Ë¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÈÅÍô¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤¬±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢µÒÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢ÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¿ôÇ¯¤Ë°ìËÜ¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡¢Îý¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿µÓËÜ¤È±é½Ð¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤òÂçµ¬ÌÏ¸ø³«¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦¤Ç¤âµ©Í¤Ê±Ç²èºî²È¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ýー¥ë¤Ï¥Ó¥¹¥¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤³¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£60Ç¯Âå½éÆ¬°ÊÍè¡¢¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï´ÑµÒ¤Ë±Ç²è¤Ø¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÍ½ÁÛ³°¤Ç¡¢¿È¶á¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
ËÜºî¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Æ¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹Ô¼ýÆþ2,000Ëü～2,500Ëü¥É¥ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À½ºîÈñ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¤ä¤ä¿´¤â¤È¤Ê¤¤¥¹¥¿ー¥È¤À¤¬¡¢Rotten Tomatoes¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢98%¡¢´ÑµÒ¥¹¥³¥¢86%¤È¤¤¤¦¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¸ý¥³¥ß¤Ç»×¤ï¤Ì²½¤±Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤¬¡¢±Ç²è¶½¹Ô¤ÎÌÌÇò¤ß¤À¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬·à¾ì¤Ë½Ð¤«¤±¡¢ËÜÍè¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç±Ç²è¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤À´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ï¸À¤¦¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦À½ºî¤Ï¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡£¡Ø¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡Ù¡Ê1999¡Ë¤ÇÂè50²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¶â·§¾Þ¡¢¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥Ö¡Ù¡Ê2002¡Ë¤ÇÂè55²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×´ÆÆÄ¾Þ¡¢¡Ø¥¼¥¢¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥Óー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¡Ê2007¡Ë¤ÇÂè58²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×´ÆÆÄ¾Þ¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê2012¡Ë¤ÇÂè69²ó¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¶ä»â»Ò¾Þ¤Ëµ±¤¡¢3Âç±Ç²èº×¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿À¤³¦Í£°ì¤Î´ÆÆÄ¤À¡£
½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡¢¥·¥çー¥ó¡¦¥Ú¥ó¡¢¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤È¤¤¤¦Ì¾Í¥¿Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥¸ー¥Ê¡¦¥Ûー¥ë¡¢¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥éー¡¢¤½¤·¤Æ¿·±Ô¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡£²»³Ú¤Ï¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥°¥êー¥ó¥¦¥Ã¥É¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó¡¢Èþ½Ñ´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥í¥ì¥ó¥·¥¢¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¢ÊÔ½¸¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¥ë¥²¥ó¥»¥ó¤È¡Ø¥ê¥³¥ê¥¹¡¦¥Ô¥¶¡Ù¡Ê2021¡Ë¥Áー¥à¤¬ºÆ·ë½¸¤·¤¿¡£°á¾Ø¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ï¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤Ëµ±¤¯¥³¥êー¥ó¡¦¥¢¥È¥¦¥Ã¥É¡£
±Ç²è¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤Ï2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ·à¾ì¸ø³«¡£
Source: