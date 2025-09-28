¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¡ÈÇúÂ®¡É3Îó¥·¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª Ä¶¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡Ö220ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡×¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ßÁ´Ä¹4.7mµé¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¡ª µðÂç¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¡õ¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡È·ê¡É¤âÁõÈ÷¤Î²÷Â®¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¨¥¯¥·¡¼¥¬GT¡×¤ËÃíÌÜ
Éü³è¤ò´ê¤¦À¼¤âÂ¿¤¤°Û¿§¤Î¡Ö¥¹¥Ð¥ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¤Ï
¡¡2008Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥¨¥¯¥·¡¼¥¬¡×¤Ï¡¢¡È7¥·¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡¦¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿3Îó¥·¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À®¤êÎ©¤Á¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¡ÈÇúÂ®¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¥¨¥¯¥·¡¼¥¬¡ÈGT¡É¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë
¡¡¥¨¥¯¥·¡¼¥¬¤Ï¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤ËÇØ¤Î¹â¤¤È¢·¿¥ß¥Ë¥Ð¥óÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤È¡È7¿Í¾è¤ê¤Î¼ÂÍÑÀ¡É¤ÎÎ¾Î©¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥¬¥·¥£¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡×¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥´¥óÅª¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë3ÎóÌÜ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¹¥Ð¥ëÎ®Â¿¿Í¿ô¼Ö¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹4740mm¡ßÁ´Éý1775mm¡ßÁ´¹â1660mm¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÄã¤á¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÁ°¥¹¥È¥é¥Ã¥È¼°¡¿¸å¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤È°ÂÄê¤·¤¿Áà½ÄÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¸åÀÊ¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤ÉÃåºÂ°ÌÃÖ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡×¤ä¡¢Æ¬¾å¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¡×¤Ê¤É¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¹©É×¤¬¿ï½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢º¸±¦ÆÈÎ©¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÅÅÆ°¥·¡¼¥È¡¢HDD¥Ê¥Ó¤Ê¤É²÷Å¬À¤ò½Å»ë¤·¤¿ÁõÈ÷¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ð¥ëÆÈ¼«¤Î±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖEyeSight¡Ê¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡Ë¡×¤â2010Ç¯°Ê¹ß¤Î°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤ËÅëºÜ¡£
¡¡2012Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ö¥ì¡¼¥¤äÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¤¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥Èver.2¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÀèÃ¼¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤â¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ç¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¿2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¼«Á³µÛµ¤¡ÊNA¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÅÁÀâ¤Î¡ÖEJ20¡×¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö2.0GT¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ225PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯326Nm¤òÈ¯´ø¤·¡¢5Â®AT¡õVTD-AWD¡ÊÉÔÅù²ÄÊÑ¥È¥ë¥¯ÇÛÊ¬¼°4WD¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢7¿Í¾è¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤±Ô¤¤²ÃÂ®¤ÈÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯ÇäÅö½é¤ÎÈÎÇä¹½À®¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î43.2¡ó¤¬¤³¤Î¡ÖGT¡×·Ï¤ÇÀê¤á¤é¤ì¡¢¡ÈÁö¤ì¤ëÂ¿¿Í¿ô¼Ö¡É¤È¤·¤Æ¥¹¥Ð¥ê¥¹¥È¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤Ê¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë²þÎÉ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç ¡ÖSTI¡Ê¥¹¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖtS¡Êtuned by STI¡Ë¡×¤âÅÐ¾ì¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½¥Ö¥ì¡¼¥¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢18¥¤¥ó¥Á¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¡£300Âæ¸ÂÄê¤Î´õ¾¯¤Ê¡ÈÁö¤ê¤Î7¿Í¾è¤ê¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î»×ÁÛ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¨¥¯¥·¡¼¥¬¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅª¤Ë¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÄãÁ´¹â¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¤Ï»É¤µ¤é¤º¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤Ç¼çÎ®¤òÀê¤á¤ë¥È¥è¥¿¤ä¥Û¥ó¥À¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÍÆÎÌ¡¦¹â¸úÎ¨¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»×ÁÛ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢SUV¥Ö¡¼¥à¤Î²ÃÂ®¤äËÌÊÆÀïÎ¬½Å»ë¤Î¼ÒÆâÊý¿Ë¤â½Å¤Ê¤ê¡¢2015Ç¯¤Ë¥¨¥¯¥·¡¼¥¬¤ÏÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£
¡¡¤½¤Î¸å·Ñ¼Ö¤È¤·¤ÆSUV¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂçÉýºþ¿·¤·¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼7¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â2018Ç¯¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ë¡Ö3Îó¥·¡¼¥È¤ÎÂ¿¿Í¿ô¼Ö¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ÛÃ¼¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥¨¥¯¥·¡¼¥¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼êº¢¤Ë¡È¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤Áö¤ê¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸å´ü·¿¤Î¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤äÄãÁö¹Ô¼Ö¤Ïº£¤Ê¤ª100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿å½à¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¤ê¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤²ÈÂ²»ý¤Á¤Î¥¹¥Ð¥ê¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¯¥·¡¼¥¬¤Ï¤¤¤Þ¤Ê¤ªºÇÎÉ¤ÎÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£