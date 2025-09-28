歌手の森高千里（５６）が２８日までにＳＮＳを更新し、ライブのオフショットを公開した。

コンサートツアーを行っている森高はインスタグラムを更新し、「城陽市でのコンサートは約３年半ぶりでした。久しぶりだとは思えないくらいアットホームな空間で、盛り上げ上手な皆さんでした〜」とつづり、ミニスカートの衣装姿を披露。「城陽市の特産品はイチジクということで、イチジクを使ったスイーツをたっくさん食べました！どれも美味しかったけど、いちじくスムージーはこれまで飲んだスムージーの中で１番でした！」「そして今回は前日から京都に入って市内を観光しましたよー。半日散策をして買物と食事を満喫しました！」などとコメントし、京都を満喫する様子を披露。

この投稿にファンからは「感動のあまり涙涙しながらもメチャクチャ楽しませていただきました！また京都へ来てくださいね！」「歌声も衣装もおしゃべりもサイコーでした！」「可愛すぎますね！京都満喫して、嬉しそうな笑顔 見ているだけで幸せな気持ちになりました。」「３０年振りの森高ライブ ３０年経っても全く変わらない容姿 ヤッパリ森高は可愛かった〜」「オフショット満載ありがとうございます」「可愛い過ぎん？」「その笑顔、可愛すぎて罪ですね」などの声が寄せられている。