¡Ú¹Åç¡Û¹âÂÀ°ì¡¢ÂÇµåÄ¾·â¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡ÄÄ¾¸å¤Ï·üÌ¿¤ËÂÇµå½èÍý¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼«ÎÏÊâ¹Ô¤Ç¤¤º
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£²£¸Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¹âÂÀ°ìÅê¼ê¤¬¡¢±¦¤¹¤ÍÉÕ¶á¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¤ÆÉé½ý¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡£±¡½£±Æ±ÅÀ¤Î£³²ó£±»à¡¢¥Ó¥·¥¨¥É¤ÎÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÄ¾·â¡£Ä¾¸å¡¢Å¾¡¹¤È¤¹¤ëÂÇµå¤ò·üÌ¿¤Ë½èÍý¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¶ìÌå¡Ê¤¯¤â¤ó¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÇØÉé¤ï¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸·î£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç£³¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£µ£³¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨£¸ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÈÖ¼ê¤Ç¹â¶¶¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£