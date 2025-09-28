休日のお出掛け計画は「妻に丸投げ」。夫の態度にブチ切れそう【ママリ】

ちゃんと相談してるのに…いつもネガティブに返してくる夫にイラッ

毎回嫌になるので聞いてください。。。。



日曜日、皆休みの日。

必ず土曜日に「明日どーする？」と私からの問いかけから始まります。

旦那の返事は「んー？どーしよかー。。」で終わり。

私は何案かLINEで送ります。



っで子供を寝かせてもう一度「明日どーする？」

「どーしよかー。」で終わり。

そして日曜日。



「今日どーするー？」と旦那。。。。



いや！

昨日聞いたよね！？今！？！？前日に決めたらさ！

飲み物凍らせたり、リュックに準備したり全部できたよね！？

9時とか10時に言われてもさ！混み具合もあるよね！？



そっからは言い訳三昧。「でも、だって、」のオンパレード。



毎回そう。

そらね？毎回こーなるからLINEに送っては「ここは？」って聞くけど「あー。ここは◯◯やからさー。」と否定ばかり。



で私が機嫌悪くなると「行くかー。。。？」と。。。



どーしたらいいんですかね。。。



いざ行ったら私を置いて息子ととっとと行き。

置いてけぼり。

お昼ご飯食べても「先行ってくるわ！」と片付けは私。

でどこ行ったか分からず。。。

電話しても「そんなんw動くから分からんやんw」とバカにした返事。



そんなもんですか？？💧💧💧

qa.mamari.jp

休日をどんな風に過ごすか…というのは家族間でいろいろと意見が分かれる場合もありますよね。特に子どもがいると「どこか連れて行って」と言われることや「何か体験させてやりたい」と思う場合もあるので、家族で相談しながら決めることもあるでしょう。ただ、この相談も1人で案を出して計画を立てるのは大変です。今回の記事では、家族の休日について計画を妻に丸投げにする夫に困っているという投稿を紹介します。

家族でお出掛けする際に計画を投稿者さんに丸投げする夫。相談をしてもいいつもネガティブな返答しかしないため、投稿者さんはいい加減夫の言動にブチ切れています。



さらに、お出掛けをしたらしたで、夫は勝手気ままに行動するようで投稿者さんに負担がかかっている様子です。この夫の態度はこのまま変わらないものなのか、投稿者さんは悩んでいます。

家族の休日計画についてさまざまな意見が…

本当はみんなで考えたい家族の休日計画。そこで悩む投稿者さんにはさまざまな意見が寄せられました。

明日どーする？

どーしようかー。



のくだり、めっちゃわかります😭



うちは結局どこにも行かず家でぐだぐだするパターンです。

だから家族でおでかけしたこととかも、あまりありません…

（ショッピングモールへ買い物程度はもちろん何度もありますが、水族館とか動物園とかそういうのは滅多にありません）



今私が臨月さんで、産まれたらまたしばらく出掛けられなくなるから、家族で今のうちにどこか遊びに行きたいねと言っても、話は全く進まないです。



なんか悲しくなりますよね😢

qa.mamari.jp

せっかく家族で出かけられる日なのに、充実した1日にしようという気持ちが見えないと、なんだかなぁってなりますよね😔



平日疲れてゆっくりしたいのかもしれないですが、そんなのはこちらも同じ～って感じです😇

qa.mamari.jp

平日忙しいからお休みの日はゆっくりしたい…この気持ちは仕事をしている人でも育児に専念している人でも同じでしょうね。ただ、だからこそ「一緒にいられる日を充実したものに」という思いも分かります。



もし、休日はゆっくりしたいな、と思うなら、その気持ちを伝えるのも大事ですよね。「この日は朝からゆっくりした休日にしたい」とはっきり言われるだけでも違うのではないでしょうか。メリハリをつけてお休みを楽しめると同じ「どこにも行かない日」でも楽しめそうです。



家族で過ごす時間、誰か1人に計画を投げてしまうのではなく、どんな計画になったとしても一緒に考えられるといいですよね。

